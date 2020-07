Inès (Koh Lanta 2020) complexée : elle se confie sur son envie de chirurgie esthétique

"Je ne peux pas vous faire un seul face-caméra sans mettre de filtre, c'est impossible pour moi. J'ai été insupportable pour les castings de Koh Lanta, il ne fallait pas mettre de filtres, pareil pour les interviews..." a affirmé Inès, "Vous avez du le voir, vous ne me verrez jamais sans filtre quand il s'agit de montrer mon visage". Pourquoi ? "Parce qu'il a plein de choses que je ne supporte pas et qui sont malheureusement ancrées en moi depuis que je suis petite. Je n'ai cessé de grandir avec cette perception de moi-même donc c'est très compliqué aujourd'hui. Même si on me dit 'Inès, tu es jolie', moi je ne me plais pas, et cela ne me permet pas d'avancer dans ma vie. J'ai vraiment du mal avec mon visage" a-t-elle déclaré.

L'ex aventurière de Koh Lanta 2020 a une hypertrophie au visage

Mais quel est donc ce gros complexe qu'Inès a au visage ? "Sous les yeux, j'ai comme des poches qui remontent quand je souris" a-t-elle révélé, "à tel point que je ressemble à un 'mini-BN' ou une 'asiat' : on ne voit plus mes yeux. Que ce soit dans la vraie vie ou sur les photos, c'est quelque chose que je vois en permanence. Et vous le savez, une fois que l'on fait une fixette, c'est terminé".