Inès (Koh Lanta 2020) fracasse les rumeurs de couple avec Moussa : "c'est un manque de respect"

La place d'Inès en finale de Koh Lanta 2020 n'a pas beaucoup plu... Pour la plupart des internautes, la candidate ne méritait pas d'aller jusqu'au bout contrairement à Claude. Selon eux, Naoil n'aurait pas dû la choisir après sa victoire aux poteaux, mais l'aventurière savait très bien qu'elle avait plus de chances de gagner face à Inès que face à Claude. Stratégie, stratégie. En tout cas, les insultes, les menaces et les critiques sont un peu devenues le quotidien d'Inès depuis le début de Koh Lanta 2020.

"C'est un manque de respect vis-à-vis de son épouse"

Et à côté, l'infirmière doit aussi gérer les rumeurs de couple avec Moussa auxquelles elle a répondu il y a quelques semaines : "Vous voyez deux aventuriers qui s'entendent bien sur une île, ça part direct en : 'Vous êtes en couple, il s'est passé quoi ?' Moussa a 37 ans. Il est marié, il a des enfants." Inès fait aujourd'hui une nouvelle mise au point sur sa supposée relation avec le jeune papa : "On a une relation chien et chat sur cette aventure. Il n'y a pas eu toutes ces ambiguïtés que les gens peuvent se permettre d'imaginer", explique-t-elle à en interview avec Voici.

Inès ajoute : "C'est un manque de respect vis-à-vis de son épouse. Je ne me serais jamais permise d'avoir quoique ce soit avec un homme marié et qui a une famille. Ça a été mon grand-frère, mon allié. On ne s'est jamais trahis, on s'est toujours soutenus. Avec Naoil, on était vraiment le trio, la base du groupe Jaune." Moussa et la finaliste de Koh Lanta 2020, qui a perdu face à Naoil, sont donc juste potes.

"Inès est une petite soeur"

Moussa a lui aussi démenti être en couple avec Inès lors d'un live Instagram avec Denis Brogniart : "Inès est une petite soeur. Rien d'autre. C'est marrant une fois, deux fois... Après ça, il faut calmer vos délires. C'est une belle personne mais je ne veux pas commenter plus que ça." Surtout que le candidat éliminé à l'épreuve d'orientation est marié et papa comme l'a bien précisé Inès.