Moussa (Koh Lanta 2020) en couple avec Inès ? Il répond aux "délires" des internautes

"Inès est une petite soeur"

Moussa aura marqué Koh Lanta 2020 de par son fort caractère, ses stratégies, ses coups de gueule, son mental d'acier et sa complicité avec Inès, entre leurs disputes et leurs fous rire. Les deux candidats étaient inséparables pendant l'aventure et leur duo a beaucoup fait réagir, surtout lors de l'épreuve de confort en binôme quand Moussa et Inès se sont embrouillés comme un vieux couple. Les internautes ont d'ailleurs commencé à se poser des questions sur leur relation à ce moment-là. Les aventuriers ne seraient-ils finalement pas plus que des amis ?

Les internautes semblent avoir oublié que Moussa, déçu par Sam, est marié à la mère de ses enfants. En tout cas, Inès, menacée sur les réseaux sociaux, et lui ne sont que des potes, comme il a tenu à le clarifier lors d'un live Instagram avec Denis Brogniart : "Inès est une petite soeur. Rien d'autre. C'est marrant une fois, deux fois... Après ça, il faut calmer vos délires. C'est une belle personne mais je ne veux pas commenter plus que ça." Malheureusement pour lui, il ne partagera l'épreuve des poteaux avec sa "petite soeur".