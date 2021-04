Incroyables Transformations : une candidate de la saison annulée de Koh Lanta "remplace" Ludivine

Virginie Fauconnier, maman de 2 petites filles, est donc là pour venir en aide avec son expertise de styliste. Elle a notamment travaillé pour Elle, où elle s'occupait de la préparation des shootings et en tant que personnal shopper. Aujourd'hui, Virginie Fauconnier est rédactrice en chef mode du magazine Sweet, spécialiste mode chez Voici et s'occupe de son blog "My blog is rich" lancé en 2019.