Illan (Objectif Reste du Monde) jaloux du couple de Milla et Anthony ? Il s'explique (EXCLU VIDEO)

Meilleurs amis, Milla Jasmine et Illan Cto ont décidé de s'installer ensemble à Dubaï. Les rumeurs de couple ont tout de suite fait leur apparition, mais les deux candidats les ont rapidement démenties. Ils sont simplement potes et les internautes en ont eu la preuve dans Objectif Reste du Monde puisque Illan s'est mis avec Adixia et Milla Jasmine avec Anthony Alcaraz. Malgré ces deux relations, la colocation entre les deux complices est venue créer des problèmes entre Anthony et Milla.

Illan face à Anthony Alcaraz et Milla Jasmine

Un gros clash a d'ailleurs éclaté entre Illan et l'ex de Kellyn, lors duquel l'ancien meilleur ami de Sebydaddy a balancé une punchline pas très cool à Anthony Alcaraz : "J'ai plus dormi avec ta meuf que toi." Les candidats se sont alors tout de suite imaginé qu'il se serait déjà passé quelque chose entre Milla Jasmine et l'ex d'Adixia. Convaincu par cette théorie, Anthony Alcaraz s'est violemment emporté. De son côté, au lieu de défendre Illan, Milla Jasmine l'a enfoncé en balançant qu'il est trop possessif avec elle et qu'il refuse qu'elle se mette en couple sous leur toit.

Des révélations chocs auxquelles Illan Cto se justifie, face à Anthony Alcaraz, Milla Jasmine et les autres, dans un extrait exclu d'Objectif Reste du Monde, sur W9 : "Elle fait ce qu'elle veut. A Dubaï, elle était avec un mec. Elle l'a même ramené à la maison, je n'ai jamais rien dit. Je m'en fous les gars, arrêtez. Non, je ne suis pas amoureux de Milla, c'est mon amie. Je lui confie toute ma vie, je ne vais pas lui raconter tout ça à une fille avec qui j'ai envie de quelque chose." Son discours ne semble pas vraiment convaincre Milla et Anthony...