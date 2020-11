Illan (Les Marseillais VS Le reste du monde 5) : "Kevin Zampa devenait fou avec moi" (Interview)

Purebreak : Une rumeur disait que tu avais été viré du casting des Marseillais VS Le reste du monde 5, c'est vrai ?

Illan : A ce moment-là, je n'étais même pas prévu au casting. Ce sont des rumeurs. Quand ils m'ont appelé, j'étais à Los Angeles, et puis il y a eu des histoires, je n'ai pas pu partir tout de suite. On m'a dit boycotté de W9, de toutes les productions de la terre. On m'a inventé 50 000 histoires à chaque tournage et en fait, je suis toujours là.

Avec Milla Jasmine, on a réglé nos comptes

Tu appréhendais de refaire l'émission après ce qu'il s'est passé l'année dernière avec Sébastien et Milla ?

Non, pas du tout, parce que avec Milla, on est devenu amis entre temps. On a réglé nos comptes. J'avais juste hâte de retrouver tout le monde.

Comment se sont passées tes retrouvailles avec Milla ?

Bien vu qu'on avait réglé nos comptes. Après, il y a eu des histoires, mais dans l'ensemble, bien.

Charlotte est une fille qui a essayé de me salir

Tu retrouves ton ancienne prétendante dans Les Princes de l'amour 7, Charlotte, ça t'a fait quoi de la revoir dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 ?

Ca m'a soulé parce que c'est une fille qui a essayé de me salir, plus ou moins, et je sais qu'elle est contre moi depuis le début. C'est un peu à cause d'elle que je me suis fait éliminer des Princes. Après, je n'avais rien contre elle parce qu'elle n'a pas mal parlé sur moi sur les réseaux sociaux et n'a pas amplifié ce que les gens ont pu dire. Mais en tournage, elle ne m'a pas fait de cadeau.

En interview avec nous, elle t'a qualifié de "vicieux" et "manipulateur". Qu'as-tu à répondre ?

Sur ce tournage, je ne l'ai pas trop calculée. Le seul coup de vice que j'ai fait, c'est quand j'ai provoqué l'élimination de Kevin. Peut-être qu'elle fait référence à ça, mais après, t'es toujours obligé de t'en sortir comme tu peux dans cette émission. C'est plus de la stratégie que de la manipulation.

En parlant de Kevin Zampa, tu regrettes d'avoir entraîné Angèle à provoquer son élimination ?

Pas du tout. Je ne l'ai pas fait moi-même parce que je connais l'aventure. Si tu fais un geste comme ça, tu te mets ta famille à dos et tu peux sortir après. Mon expérience de l'année dernière m'a appris qu'il ne faut pas faire ce genre de chose. J'ai essayé d'être plus subtil. Après, pour être honnête, j'ai dit à Angèle de le faire, mais je ne pensais pas qu'elle allait le faire. Et puis, Marine n'a pas joué compet' parce qu'elle n'a pas mis quelqu'un à la hauteur de Kevin en face. Elle aurait pu mettre son mec Benjamin au lieu de Greg, le plus nul de l'équipe adverse.

Pourquoi ça ne passait pas avec lui ?

Quand je suis arrivé, je l'ai vu avec Maeva. Je le connaissais un peu des réseaux et je l'avais croisé lors d'une soirée. Je connais assez Maeva pour savoir si ça peut le faire avec un mec ou pas. On m'a demandé mon avis et j'ai répondu que c'était impossible entre les deux. Il l'a mal pris, mais en soi, je n'ai dit que la vérité. Je suis un peu dans la provoc et les gens qui le comprennent rigolent avec moi, sauf que Kevin s'énervait à chaque fois, il devenait fou avec moi. Du coup, je continuais parce que ça m'amusait.

Victoria n'a pas de place dans sa vie pour un mec

Tu t'es mis en couple avec Inès, pourquoi elle t'a plu ?

Elle a été pas mal critiquée pour avoir embrassé Paga et Kevin, mais en réalité, c'est une fille très simple, très gentille et vraie.

Tu l'as vite larguée à cause d'un bisou dans le cou avec Kevin, tu lui en as vraiment voulu ?

J'ai fait les choses bien pour une fois, et une heure après, elle fait ça en plus avec Kevin. Elle a donné l'opportunité à la personne avec qui je suis en désaccord de se mettre contre moi. Après, ça s'est arrangé, mais elle a fait encore d'autres choses.

Après Inès, tu t'es mis avec Victoria. C'est terminé aujourd'hui, tu t'attendais à votre rupture ?

Plus ou moins. Victoria n'a pas envie d'être en couple. Je peux comprendre, elle a 20 ans, elle privilégie ses relations. Je pense qu'elle n'a pas de place dans sa vie pour un mec.

Tu as dit que tu serais restée avec elle même si elle n'était pas amoureuse, tu as essayé de la faire changer d'avis ?

J'ai tout fait, mais à un moment donné, quand ça ne marche pas, tu ne vas pas forcer le destin.

Tu penses qu'elle a toujours été sincère avec toi ?

Elle a été sincère. Maintenant, je pense qu'elle s'est mise de la retenue vis à vis de son travail.

Tu es encore en contact avec elle ?

Plus de contact, plus rien.

Les Anges m'ont approché, mais ça ne m'intéresse pas

Tu es aussi séparé de Giuseppa, mais avant votre rupture, beaucoup disaient que c'est allé trop vite entre vous...

Ca faisait un mois que j'étais séparé de Victoria. On a attendu 15 jours avant d'annoncer notre rupture sur les réseaux et j'ai rencontré Giuseppa 15 jours après. J'ai le droit de vivre.

Tu peux nous en dire plus sur votre rencontre ?

On s'est croisé deux fois sans se parler et un jour, j'ai vu un article de La Villa. Du coup, je lui ai parlé, elle m'a répondu et après, elle est venue chez moi. Elle n'est plus jamais repartie.

Tu appréhendes de voir les épisodes de La Villa des Coeurs Brisés 6 avec Giuseppa ?

Je sais qu'elle n'a rien fait de spécial, mais ce n'est pas toujours pas agréable.

T'as déjà d'autres émission de prévu ?

Les Anges m'ont approché, mais ça ne m'intéresse pas. On verra après si je suis célibataire ou en couple. On verra ce qu'il y a à faire.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.