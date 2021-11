Illan Cto, agressé en pleine rue ? "T'as le bonjour d'Alix !", l'étrange vidéo... fake ?

Jonathan Majitas révèle obtenir une preuve accablante dans l'histoire du viol qu'Alix dénonce.

Depuis plusieurs, Illan Cto se retrouve mêlé à de graves accusations. Sans donner de nom, Alix a accusé un candidat de télé-réalité d'apparaître sur une vidéo dans laquelle on peut le voir violer une jeune femme mineure. Immédiatement, de nombreux bloggeurs, internautes et candidats de télé-réalité ont alors évoqué le nom d'Illan Castronovo. Celui-ci a démenti fermement les accusations sur le plateau de TPMP, sur C8, face à Cyril Hanouna, mais ce week-end, nouveau rebondissement. Illan aurait été agressé en pleine rue. Et c'est cette fois le nom d'Alix qui se trouve associé à cette histoire qui semble complètement fake pour de nombreux internautes...