Il ou elle : Odile Vuillemin rejoint un téléfilm sur la transidentité pour TF1

Odile Vuillemin fait son grand retour sur TF1

Après un détour sur France 2 avec la série La Dernière Vague et le téléfilm Un homme parfait, Odile Vuillemin fait son grand come-back sur TF1. Dans le biopic de Grégory Lemarchal, Pourquoi je vis, attendu pour la rentrée 2020 sur la première chaîne d'Europe, l'actrice jouera Laurence Lemarchal, la mère du gagnant de la Star Academy 4. Et dans un nouveau communiqué de presse, TF1 a aussi annoncé que la star du petit écran ferait partie des personnages principaux de Il ou elle, un téléfilm qui traitera de la transidentité.

Odile Vuillemin incarnera Sabine, la femme de Jonathan Zaccaï alias Cédric dans le télfilm, et mère d'Andréa Furet (Julien). Celle qui s'est fait connaître en interprétant Chloé Saint-Laurent dans la série Profilage donnera donc la réplique à l'acteur qui joue Raymond Sisteron dans Le bureau des légendes Canal+. Quant à Andréa Furet, ce sera son premier rôle.

Côté réalisation, c'est Clément Michel qui est derrière la caméra. Il a notamment réalisé des épisodes de la série En famille sur M6, le film La Stratégie de la poussette avec Charlotte Le Bon et a été scénariste de La Dream Team avec Gérard Depardieu et Medi Sadoun.

Découvrez l'histoire de Il ou elle

Quant au tournage du téléfilm (divisé en 2 épisodes de 45 minutes), il a déjà commencé. En effet, le casting et les équipes tournent Il ou elle depuis ce lundi 27 juillet 2020, et ce jusqu'au 24 août 2020, à Paris et en région parisienne. Un projet adapté de la bande dessinée Barricades de Charlotte Bousquet et Jay-Pee.

Le pitch ? "La vie de Sabine et Cédric bascule le jour où leur fils, Julien, leur avoue sa certitude d'être une fille dans un corps de garçon. Alors que la puberté de Julien avance, il leur répète qu'il ne pourra pas supporter de voir son corps se transformer en quelque chose qui lui semble monstrueux. Sabine et Cédric sont confrontés à un dilemme insoluble : faire un saut dans l'inconnu en accompagnant leur enfant encore si jeune dans une transition vers le genre féminin ? Ou continuer d'essayer de lui faire accepter son corps tel qu'il est ? Le choix est d'autant plus complexe pour Sabine et Cédric qu'ils sont confrontés à des avis médicaux divergents, et qu'eux-mêmes commencent à se forger des convictions opposées... Tandis que Julien semble de plus en plus fragile, Sabine et Cédric réalisent qu'ils ne vont pas seulement devoir se battre pour leur enfant, mais également pour l'unité de leur famille...".