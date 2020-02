I Am Not Okay With This : une saison 2 pour la série ? Sophia Lillis se confie

Quand les producteurs de Stranger Things et le créateur de la série The End of The F***ing World, qui n'aura pas de saison 3 s'associent, ça donne... I Am Not Okay With This. L'histoire ? Tandis que Sydney doit gérer la mort de son père, elle se retrouve confrontée à des problèmes avec sa mère, sa meilleure amie Dina et ses camarades de classe, à des questions sur sa sexualité ou encore à des supers pouvoirs dont elle ne connaissait pas l'existence. Plus rien ne sera jamais comme avant pour l'adolescente. Est-ce le début du chaos ?

Une saison 2 possible pour I Am Not Okay With This

Si vous avez déjà regardé les 7 épisodes de la saison 1 de I Am Not Okay With This, vous espérez forcément une saison 2 pour la série. Il faut dire que le final ouvre clairement sur une suite, mais la décision est entre les mains de Netflix. En tout cas, le créateur Jonathan Entwistle est partant pour continuer l'aventure comme le confie Sophia Lillis à Inverse : "La chose que Jonathan a vraiment aimé à propos de cette saison est que c'est une histoire d'origine de super-héros. Il n'arrêtait pas de penser à une saison 2. Chaque commencement a besoin d'une suite. J'espère vraiment que nous aurons une saison 2."

La jeune actrice, vue dans le film Ça, a aussi partagé son envie d'une nouvelle saison dans une interview accordée à Brietfake : "J'espère vraiment. J'espère qu'il y aura une saison 2, mais je le sens bien. J'ai de grands espoirs pour cette série, je ne peux donc que attendre." Bon ben, nous aussi on n'a plus qu'à attendre !