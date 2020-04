Hollywood : Darren Criss et Ryan Murphy réécrivent l'histoire du cinéma sur Netflix

Un nouvel Hollywood made in Ryan Murphy

Okay, le confinement ça commence à devenir long et chi*nt. Néanmoins, il faut voir le côté positif d'une telle situation : ça nous offre le temps de regarder de nombreuses séries. Et ça tombe bien, c'est le 1er mai prochain que Netflix mettra en ligne Hollywood, la nouvelle mini-série de Ryan Murphy, le créateur de American Horror Stoy, Glee ou encore Pose.

Au programme ici ? Une plongée dans le Hollywood des années 45. Ou presque. Et pour cause, Murphy et son équipe vont s'amuser à détourner la réalité de l'époque afin de nous offrir une histoire à la fois puissante et passionnante. Interrogée par IndieWire, Janet Mock (scénariste/réalisatrice) a notamment révélé : "On a réécrit l'histoire à base de 'Et si ?'. Et si un groupe d'outsiders se voyait offrir la chance de raconter sa propre histoire ? Et si la personne en charge était une femme ? Et si la scénariste était noire ? Et l'héroïne une actrice de couleur ? Et si l'idole de toutes était un homme ouvertement gay ?"

Une incroyable mini-série

Un concept prometteur sur le papier qui nous promet un résultat brillant à l'écran. On peut le découvrir dans la bande-annonce, Netflix a sorti le budget pour permettre à l'équipe créative de nous offrir les plus beaux décors et les plus beaux costumes possibles. Oui, on va en prendre plein les yeux durant ce voyage dans le temps.

De son côté, le casting 5 étoiles composé entre autres de Darren Criss, Laura Harrier, Samara Weaving ou encore Jim Parsons et Queen Latifah, semble s'être investi corps et âme pour donner vie à ces personnages porteurs d'espoirs et d'ambitions aux répliques qui devraient résonner en chacun de nous, "Si nous changeons la façon de faire les films, je pense que nous pouvons changer le monde". Vivement.