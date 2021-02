High School Musical : Ryan et Chad gays ? Lucas Grabeel dévoile la vérité sur cette théorie

La fin d'une théorie sur Ryan et Chad

Pendant des années, une théorie entourant les personnages de Ryan et Chad d'High School Musical a enflammé les réseaux sociaux et les forums sur Internet. Selon celle-ci, tous les deux auraient été secrètement amoureux pendant les films et auraient même vécu une petite histoire, comme le prouverait l'échange de leurs vêtements lors du deuxième épisode au moment de la chanson I don't dance, vue par certains comme une métaphore de la sexualité et des expérimentations.

Pourtant, Lucas Grabeel - l'interprète de Ryan, vient de le confier à Insider, les fans seraient allés un peu trop loin au niveau de leur interprétation. Il l'a dans un premier temps révélé, cet échange de vêtements "n'était pas quelque chose de prémédité depuis le début". Au contraire, il aurait été le fait de quelques improvisations durant les deux jours de tournage, "On s'amusait à jouer avec certains dialogues et différentes façons de les jouer. Et puis à la dernière minute, Kenny Ortega [le réalisateur] nous a dit, 'Pourquoi est-ce que vous ne porteriez pas chacun le chapeau de l'autre ? On s'est dit 'Oh ok, cool'. Et puis ensuite, il a dit, 'Pourquoi vous n'échangeriez pas vos maillots aussi ?'". Oui, ça casse un mythe.

"Cette séquence n'était pas liée à quelque chose d'homoérotique"

D'après l'acteur, la performance I don't Dance aurait principalement été pensée pour mettre en lumière le fait que Chad réalisait enfin que la danse n'avait rien de honteux et que son opinion envers Ryan était fausse. "Cette séquence n'était aucunement liée à quelque chose d'homoérotique (...) Cela n'avait rien à voir avec le fait que l'on s'aimait l'un et l'autre. Ce morceau était plus lié à nos équipes, notre objectif de travailler ensemble et de faire tomber les barrières entre chacun de nous" a en effet précisé Lucas Grabeel.

Mais rassurez-vous, votre imagination ne vous a probablement pas totalement joué des tours. L'acteur l'a confessé, Kenny Ortega aurait pu volontairement semer le doute dans l'esprit des fans. Alors que le réalisateur n'a jamais caché que Ryan était gay mais que Disney ne souhaitait pas que ce soit officialisé à l'écran, le comédien a confié, "Je pense que Kenny avait une certaine idée de comment cette scène allait pouvoir être interprétée. Il aurait très bien pu changer [ce faux raccord] au montage, car on avait tourné la scène de deux façons".

Le véritable crush de Ryan

Malgré tout, Lucas Grabeel a une nouvelle fois tenu à l'assurer : il n'y avait rien entre Ryan et Chad. Cet échange de vêtements aurait surtout été un indice supplémentaire concernant la sexualité du frère de Sharpay. A en croire ses propos, Ryan avait en réalité un crush sur un autre personnage. "Ryan a eu un crush très perturbant envers Zeke [le copain de sa soeur]. Il était en plein questionnement personnel, ne savait pas qui il était vraiment, ce qui est le cas de tous les ados au lycée. Et c'est pour cela que nous ne voulions pas qu'il soit trop flamboyant du genre, "Je suis gay et c'est comme ça'. Il fallait plus de subtilité".

Le comédien l'a confié, Kenny Ortega aurait donc caché de nombreux indices à l'écran concernant le crush de Ryan envers Zeke, "des petits regards et échanges", comme ce moment où Ryan accepte les pâtisseries de Zeke ou quand "il est en arrière-plan en train de le regarder avec admiration".