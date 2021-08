Harry Potter : une édition rare du premier livre vendue... plus de 100 000 dollars

Tandis qu'une certaine Marie Kondo assure qu'il est nécessaire d'avoir le moins d'affaires possible chez soi afin de s'y sentir bien, un(e) fan de la saga littéraire Harry Potter vient à l'inverse de nous prouver que collectionner les objets, et notamment les livres, peut être extrêmement enrichissant.

Une édition rare d'Harry Potter s'arrache

En cette fin d'été 2021, une vente aux enchères a en effet été organisée à Leyburn, au Royaume-Uni. Le rapport avec l'oeuvre de J.K. Rowling ? A cette occasion, le roman Harry Potter à l'école des sorciers (Harry Potter and the Philosopher's Stone en VO) y était tout simplement proposé.

Le twist ? Il ne s'agissait bien évidemment pas d'une version ordinaire, mais de la première édition reliée de ce tome publié en 1997 où, à la page des crédits, le nom de l'autrice était Joanne Rowling et non J.K. Rowling. Une véritable rareté (500 exemplaires connus) dont le prix de vente était estimé entre 27 000$ et 41 000$, mais qui est finalement parti pour la modique somme de... 110 119$ (soit près de 93 400 euros). Si quelqu'un a la conversion en Gallions, nous sommes preneurs !

Le vrai record de la saga

On ne sait pas si de tels trésors se cachent dans nos bibliothèques en France, mais cette incroyable folie ne marque même pas un record pour la saga. Introduit dans l'histoire Harry Potter et les Reliques de la Mort, c'est le recueil Les Contes de Beedle le Barde - qui a réellement vu le jour en 2007 dans une version manuscrite et illustrée extrêmement limitée (7 exemplaires seulement), qui a actuellement cette chance.

A l'occasion d'une vente aux enchères organisée par l'oeuvre de charité Children's High Level Group lors de cette même année, l'une de ces 7 copies a été proposée à l'achat pour un montant de 58 000 euros. Résultat ? C'est Amazon qui était reparti avec le bien en signant un chèque de... 2,6 millions d'euros. Par contre, on ne sait malheureusement pas si Jeff Bezos est récemment parti dans l'espace avec...

Pour rappel, il n'est pas rare de voir des objets en lien avec Harry Potter être régulièrement vendus aux enchères. En juin dernier, de nombreux accessoires tirés des films (baguettes, fausses lettres, paires de lunettes) étaient proposés aux fans, tandis qu'en 2016, la chaise de J.K. Rowling - celle qui lui a permis d'écrire les deux premiers romans, s'est vendue à 120 000 euros. Rien que ça.

Si votre compte en banque compte beaucoup moins de zéros, vous pouvez toujours vous rabattre sur la nouvelle boutique 100% dédiée à Harry Potter qui vient d'ouvrir à Paris.