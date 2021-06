Harry Potter : la vraie baguette d'Harry, une lettre pour Poudlard... Les objets cultes aux enchères

L'incroyable vente aux enchères du 7ème Art

Vos parents vous ont promis un beau cadeau pour fêter l'obtention du bac 2021, actuellement en cours ? Vous avez besoin de vous faire plaisir pour vous remettre de vos émotions suite à la fin du télétravail ? Vous avez gagné trop d'argent au Loto et vous ne savez pas comment le dépenser ? Alors la future vente aux enchères organisée par Prop Store sera faite pour vous.

Du 29 juin au 1er juillet 2021, ce sont plus de 1 300 objets cultes du cinéma qui seront en effet mis en vente. De quoi parle-t-on précisément ? Des véritables accessoires les plus emblématiques de vos films préférés utilisés par vos acteurs favoris durant les tournages. Vous pourrez notamment y retrouver le masque de Jim Carrey (The Mask), le chapeau d'Harrison Ford (Indiana Jones) ou encore les sabres laser de Mark Hamill (Star Wars).

Repartez avec des accessoires Harry Potter

Mais parmi les univers les plus représentés, Harry Potter aura une très grande place lors de cette vente aux enchères. Afin de récolter un maximum d'argent pour Lumos, l'association de J.K. Rowling qui vient en soutien aux enfants et familles vulnérables, les producteurs ont accepté de proposer quelques uns des accessoires les plus importants de la saga cinématographique.

Au programme ? Si vous avez entre 30 000 et 50 000 dollars sur votre compte en banque, vous pourrez ainsi vous offrir la fameuse baguette d'Harry (Daniel Radcliffe) utilisée dans le film Les reliques de la mort - partie 1, ou bien sa paire de lunettes portée dans Les reliques de la mort - partie 2. Trop cher pour vous ? Pas d'inquiétude, pour "seulement" 4 000$ à 6 000$, vous pourrez tenter de repartir avec la Beuglante reçue par Ron (Rupert Grint) dans le film La Chambre des Secrets, ou bien la lettre d'acceptation à Poudlard reçue par Harry dans Harry Potter à L'école des sorciers, estimée entre 8 000 et 10 000$.

Enfin, vous pouvez le découvrir ici, quelques livres et papiers utilisés sur les plateaux dédicacés par les acteurs seront également mis en vente. Alors certes, ça a un certain coût, mais ça reste nettement plus classe qu'une Funko Pop... Et pour l'anecdote, si vous n'avez pas les moyens de craquer pour ces objets, vous pouvez toujours les retrouver au Musée Harry Potter organisée par Warner Bros à Londres ! Un endroit incontournable pour les fans.