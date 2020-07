Harry Potter : le festival dédié à la saga en France affiche déjà complet

Les fans de Harry Potter sont aux anges. Alors que TF1 rediffusait il y a encore quelques semaines la saga, la rumeur d'un nouveau jeu vidéo Harry Potter en préparation pour 2021 sur PS5 et Xbox Series X a ravi tout le monde. Ce n'est pas tout puisqu'une convention spécialement dédiée à l'univers du sorcier est prévue les 19 et 20 septembre prochains dans le Vaucluse, plus précisément à Châteauneuf-de-Gadagne, au parc de l'Arbousière.

Une convention dédiée à l'univers de Harry Potter en France

C'est dans ce parc de 29 000 m2 qu'aura en effet lieu la première édition du Lumos Maxima Festival, organisé par une association de fans. Au programme : initiation au Quidditch, escape game, magiciens et même un bal des sorciers le samedi soir... "Il y aura des initiations de Quidditch, un Escape game, des conteurs, des cracheurs de feu, le magicien Fabien Solaz mais aussi la comédienne Solange Boulanger, voix française de Dolores Ombrage, qui viendra raconter son expérience au coeur de la saga", explique Thomas Bruguier, fondateur de l'événement, dans une interview accordée à La Provence.

Le Festival affiche déjà complet

Ne voulant pas rater un tel événement, les fans de la saga se sont rués pour acheter tous les billets (entre 5 et 10 euros seulement) en moins d'une semaine, à tel point que les organisateurs ont dû fermer la billetterie afin de respecter les mesures liées au coronavirus : "Les mesures gouvernementales actuelles nous permettent d'accueillir jusqu'à 5 000 personnes par jour simultanément. Même si le festival se déroule en extérieur, dans un parc de 30 000 m2, nous préférons rester prudents afin que chaque personne puisse garder un espace réglementaire de distanciation physique comme l'indiquent les préconisations relatives à la Covid-19. Rassurez-vous, les ventes des places seront possibles à l'entrée de notre festival en fonction des éventuelles nouvelles mesures gouvernementales qui pourraient intervenir au cours de l'été", peut-on lire sur la page Facebook de l'événement. Tout n'est peut-être donc pas perdu pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir de billet...