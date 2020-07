Harry Potter : un nouveau jeu vidéo à venir sur PS5 et Xbox Series X ?

Un nouveau jeu Harry Potter serait en préparation

Alors qu'une joueuse d'Animal Crossing avait fait une déco Harry Potter de ouf, voilà qu'un tout nouveau jeu vidéo basé sur le célèbre sorcier serait à venir. C'est le journaliste Jason Schreier qui a révélé dans les pages de Bloomberg s'être entretenu avec deux personnes qui travaillent sur ce nouveau jeu. Ce projet serait en train d'être développé par le studio Avalanche Software, qui avait été racheté par Warner Bros. Interactive Entertainment en 2017.

Ce nouveau jeu vidéo Harry Potter serait prévu pour les nouvelles consoles de Sony et Microsoft : la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Sa date de sortie n'est pas encore connue, mais ce serait pour l'automne-hiver 2021. Et il devait même être présenté à l'E3 à Los Angeles en juin 2020, mais l'événement ayant été annulé à cause du coronavirus, il n'a pas pu être teasé. En revanche, les internautes ont déjà pu découvrir des images authentiques du jeu d'après les sources du même rédacteur, qui ont assuré que les photos et les vidéos qui avaient fuité en 2018 étaient vraiment tirées de ce jeu inédit.

J.K. Rowling serait peu impliquée sur ce projet

Visiblement, ce jeu Harry Potter permettra aux joueurs d'incarner plusieurs personnages. A vous donc de vous prendre pour Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley ou encore Albus Dumbledore ! Quant au décor, il s'agira de celui de Poudlard, la fameuse école de sorciers, et de ses environs (dont la forêt et la maison de Hagrid ?). Et vu que ce devrait être un monde ouvert, les gamers pourront découvrir cette reconstitution en se promenant un peu partout.

Depuis J.K. Rowling et ses tweets anti-trans qui ont créé le bad buzz sur les réseaux, les deux personnes qui travaillent sur le nouveau jeu et qui se sont confiées au journal Bloomberg ont tenu à préciser que l'auteure des livres a "très peu d'implication directe" dans le jeu.

Et avant d'en dévoiler un peu plus sur ce jeu vidéo Harry Potter, c'est d'abord celui sur Batman qui sera présenté par le studio lors de l'événement digital DC FanDome, en août 2020.