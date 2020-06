PS5 : Sony dévoile le design, les premiers jeux... mais pas le prix !

Quels jeux seront disponibles ?

Cette conférence avait aussi pour but de dévoiler les jeux qui seront disponibles sur la console. On y retrouvera Horizon : Forbidden West, Gran Turismo 7, Spider-Man : Miles Morales, Ratchet & Clank : Rift Apart, Resident Evil Village mais aussi Grand Theft Auto V ou NBA 2K21. Découvrez la liste complète des jeux annoncés ci-dessous :

Marvel's Spider-Man Miles Morales (fin 2020)

Ratchet & Clank: Rift Apart

Horizon Forbidden West

Gran Turismo 7

Demon's Souls

Bugsnax

Goodbye Volcano High

Jett: The Far Shore

Kena Bridge of Spirits

Little Devil Inside

Oddworld: Soulstorm

The Pathless

Stray

Solar Ash

GTA V (dispo en 2021)

Ghost Wire Tokyo

Godfall

Project Athia

Hitman 3

NBA 2k21

Deathloop

Resident Evil Village

Pragmata

Pour plus de détails sur les jeux, rendez-vous sur le blog de Playstation.