PS5 : Sony dévoile la DualSense, sa nouvelle manette : les internautes se déchaînent

Découvrez la manette DualSense

Profitant de l'Inside Box de son concurrent Microsoft, qui prépare la sortie de sa nouvelle console Xbox Series X, Sony a dévoilé les premières images de sa nouvelle manette pour PlayStation 5 appelée DualSense. Dans un communiqué de presse publié sur le blog de Sony ce mardi 7 avril 2020, vous pouvez donc découvrir quelques photos comme un avant-goût. Alors que la DualShock 4 de la PS4, sortie en 2013, est considérée par les fans de PlayStation comme la meilleure manette au monde, voilà que l'entreprise japonaise espère que son nouveau "bébé" la remplacera dans leurs coeurs.

Alors que la DualShock 4 avait fait kiffer les gamers avec la touche SHARE, cette fois-ci, c'est la touche CREATE de la DualSense qui devrait ravir un maximum de personnes. Sans oublier que Sony promet une immersion plus complète grâce aux fonctionnalités de la DualSense et à la technologie sonore Tempest 3D Audio Tech de la PS5. Côté design, elle est minimaliste, arrondie, avec des couleurs neutres (blanc et noir).