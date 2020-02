Xbox Series X : puissance, nouveautés... Le récap des dernières infos

Les vacances de Noël 2020 seront bien chargées pour les gamers. Et pour cause, deux nouvelles consoles devraient faire leur arrivée sur le marché : d'un côté la Playstation 5 de Sony et de l'autre la Xbox Series X de Microsoft. Cette dernière se dévoile plus en détails.

Ce qui nous attend dans la Xbox Series X

C'est dans un long post sur le site officiel que l'on peut découvrir les caractéristiques de la quatrième génération de la Xbox. Voici les gros points à retenir :

La puissance : La Xbox Series X est déjà décrite comme la "console la plus puissante jamais conçue". La firme promet qu'elle aura quatre fois la puissance de calcul de la Xbox One avec son processeur graphique de 12 téraflops (soit deux fois plus que la Xbox One X et huit fois celle de la Xbox One).

Plus de réalisme : Afin de garantir une immersion totale, la Xbox Series X misera sur le DirectX Raytracing accéléré matériellement. Il permettra des "effets de lumières, des réflexions et une acoustique réalistes, le tout en temps-réel".

Plus de rapidité : Autre souhait de Microsoft, offrir moins d'attente à ses utilisateurs. Cela passe par plusieurs améliorations notamment au niveau du stockage SSD. La nouvelle fonctionnalité Quick Resume permettra aussi au joueur de revenir au jeu qu'il souhaite "presque instantanément". Enfin, une autre fonctionnalité fait son apparition sur la manette cette fois : le Dynamic Latency Input (ou DLI) qui "synchronise immédiatement l'input avec ce qui est affiché".

Et les jeux ? Dans son post, Phil Spencer assure que les titres Xbox One seront "plus beaux et plus agréables à jouer que jamais" sur la nouvelle console. Avec Smart Delivery, les utilisateurs n'auront à acheter le titre de leur choix qu'une seule fois pour y jouer soit sur Xbox One soit sur Xbox Series X avec une version adaptée. "Nous nous engageons à utiliser cette technologie pour nos titres Xbox Game Studios, incluant Halo Infinite" précise le site.

"Une expérience ultra immersive"

Tant de nouveautés et d'améliorations qui ont un but : offrir une meilleure expérience de jeu. Elle sera d'ailleurs "ultra immersive" avec un "design osé et élégant". "La Xbox Series X est notre console la plus puissante et la plus rapide jamais conçue" précise Phil Spencer. Quant à son prix ? Il n'a pas été dévoilé pour le moment.

Pour tous les détails techniques, rendez-vous sur le site officiel de Xbox.