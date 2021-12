Harry Potter : Daniel Radcliffe plus en contact avec Robert Pattinson, "On a une relation étrange"

Dans Harry Potter, on a pu voir plusieurs acteurs devenus stars par la suite comme par exemple Regé-Jean Page qui a fait une apparition dans un petit rôle, Hero Fiennes Tiffin ou bien Robert Pattinson. Trois ans avant la sortie du premier film de la saga Twilight, celui qui incarnait Edward Cullen a joué Cedric Diggory dans Harry Potter et la Coupe de Feu. A l'époque, personne ou presque ne connaissait Robert Pattinson qui est par la suite devenu une véritable star. A tel point que Daniel Radcliffe ne l'a pas revu depuis un bail.

Daniel Radcliffe se confie sur sa relation avec Robert Pattinson

Dans une nouvelle interview donnée à The Jonathan Ross Show, Daniel Radcliffe a évoqué Robert Pattinson. L'acteur qui va bientôt participer à une émission pour fêter les 20 ans du premier film de la saga Harry Potter a confié qu'il avait d'abord été "bizarre" pour lui de se rendre compte que son partenaire dans Harry Potter et la Coupe de Feu était devenu une star grâce à Twilight. Aujourd'hui, Robert Pattinson enchaîne les projets (il sera bientôt au casting du film The Batman) et Daniel Radcliffe avoue ne plus trop avoir de ses nouvelles. "Nous avons une relation très étrange où nous ne communiquons qu'à travers des journalistes. Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps" a-t-il confié.

Une petite mise au point pour l'acteur qui ajoute que beaucoup pensent qu'ils sont "très amis" alors que ce n'est visiblement pas trop le cas. En tout cas, l'interprète d'Harry assure qu'ils ne sont pas du tout en froid. "C'était un mec génial quand j'ai travaillé avec lui" a-t-il ajouté.