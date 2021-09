Harry Potter : Daniel Radcliffe dévoile quel film est son préféré (et ça va faire débat)

Il explique pourquoi

Mais alors, pourquoi Harry Potter et l'Ordre du Phénix est le film préféré de Daniel Radcliffe ? "J'ai beaucoup travaillé avec Gary Oldman (qui joue Sirius Black, ndlr) dans ce film. Et j'étais aussi un peu plus vieux à ce moment là donc j'appréciais plus" a-t-il expliqué. Il avoue quand même qu'il adore aussi voir le dernier film de la saga, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Là on valide !

Dans une récente interview, Daniel Radcliffe a également évoqué un possible nouveau film Harry Potter. L'acteur a cependant démenti avoir été contacté pour reprendre son rôle. Selon des rumeurs, Warner Bros songerait à produire une série autour de l'univers créé par J.K. Rowling, en plus de la saga Les Animaux Fantastiques. Le 3e film - sans Johnny Depp - est attendu pour juillet 2022. Et puisque la saga va fêter ses 20 ans, on n'est pas à l'abri d'une grosse annonce prochainement.