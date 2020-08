Halo Infinite : la sortie du jeu repoussée à 2021 !

Si l'arrivée de la Xbox One Series X est toujours prévue pour novembre 2020, il va falloir être un peu plus patient pour jouer à Halo Infinite. Eh oui, il ne sera finalement pas l'un des premiers jeux à être dispo sur la nouvelle Xbox. La raison ? Tout simplement parce que sa sortie a été repoussée à 2021, à cause du coronavirus, alors qu'il devait débarquer en fin d'année 2020. Si vous comptiez le demander en cadeau à Noël, c'est malheureusement raté !

Halo Infinite sortira finalement en 2021

C'est Chris Lee, le patron de 343 Industries (le studio de développement de Halo Infinite) qui a annoncé la mauvaise nouvelle sur Twitter : "Aujourd'hui, je souhaite partager une mise à jour importante sur le développement d'Halo Infinite avec la communauté. Nous avons pris la décision difficile de déplacer notre sortie pour 2021 afin de nous assurer que l'équipe dispose de suffisamment de temps pour offrir une expérience de jeu Halo qui correspond à notre vision."

Le but est avant tout d'offrir un jeu réellement complet aux gamers : "La décision de changer notre version est le résultat de multiples facteurs qui ont contribué aux défis de développement, y compris les impacts continus liés au Covid-19 qui nous affectent tous cette année. Je tiens à saluer le travail acharné de notre équipe de 343 Industries, qui est restée déterminée à créer un jeu formidable et à trouver des solutions aux défis de développement."

"Nous savons que cela sera décevant pour beaucoup d'entre vous"

Chris Lee ajoute : "Nous savons que cela sera décevant pour beaucoup d'entre vous et nous partageons tous ce sentiment. La passion et le soutien dont la communauté a fait preuve au fil des ans ont été incroyables et inspirants. Nous ne voulions rien de plus que de jouer à notre jeu avec la communauté lors des fêtes de fin d'année. Le temps supplémentaire nous permettra de terminer le travail nécessaire pour offrir le jeu Halo le plus ambitieux jamais créé avec la qualité que nos fans attendent." Espérons donc que Halo Infinite soit à la hauteur !