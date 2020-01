GTA 5 (GTA V) et Call of Duty dominent le top 20 des jeux vidéo les plus vendus au monde

La concurrence est rude pour les jeux vidéo, avec toutes les nouveautés qui sortent chaque mois/année. Mais Rockstar Games et Activision ont de quoi être fiers des créations qu'ils développent et éditent. Celles-ci dominent en effet clairement le top 20 des jeux vidéo les plus vendus de ces 10 dernières années, publié par Venture Beat.

GTA 5 (GTA V) alias Grand Theft Auto V arrive ainsi numéro 1 du classement. Le jeu édité par Rockstar Games aurait réalisé 110 millions de ventes dans le monde. Quant à Activision, qui édite Call of Duty, 10 jeux de la franchise sont présents dans le top 20 des jeux vidéos qui ont le plus été vendus entre 2010 et 2020. Et quand on compte les ventes réunies, ils auraient vendu 200 millions d'exemplaires. A noter que cela n'est pas étonnant puisque Call of Duty Mobile a battu Fortnite et Pokémon GO. Sans oublier que GTA 5 et Call of Duty avaient explosé le top 10 des jeux vidéo les plus vendus de ces 20 dernières années.

Le top 20 de la décennie (2010-2020)

1. Grand Theft Auto V

2. Call of Duty : Black Ops

3. Call of Duty : Black Ops II

4. Call Of Duty : Modern Warfare 3

5. Call of Duty : Black Ops III

6. Call Of Duty : Ghosts

7. Red Dead Redemption II

8. Call of Duty : WWII

9. Call of Duty : Black Ops IIII

10. Minecraft

11. Call of Duty : Advanced Warfare

12. Call of Duty : Modern Warfare 2019

13. Elder Scrolls V : Skyrim

14. Mario Kart 8

15. Call of Duty : Infinite Warfare

16. Battlefield 1

17. Battlefield 4

18. Destiny

19. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

20. Star Wars Battlefront 2015

Et quand on regarde le top 20 des jeux vidéo les plus vendus dans le monde entre 2000 et 2010, c'est-à-dire la décennie précédente, Grand Theft Auto et Call of Duty étaient déjà bien placés. Sauf que c'est Guitar Hero III Legends of Rock qui est premier du classement. Il était d'ailleurs le premier jeu à dépasser le milliard de dollars de recettes. Guitar Hero avait même 3 jeux de sa franchise présents dans le classement, au même titre que Call of Duty et GTA. Madden NFL, sur le football américain, avait de son côté pas moins de 4 jeux dans ce top 20.

Le top 20 de la décennie d'avant (2000-2010)

1. Guitar Hero III Legends Of Rock

2. Wii Fit

3. Rock Band

4. Wii Play W/Remote

5. Guitar Hero World Tour

6. Call Of Duty : Modern Warfare 2

7. Call Of Duty 4 : Modern Warfare

8. Mario Kart Wii

9. Grand Theft Auto : San Andreas

10. Call Of Duty : World At War

11. Guitar Hero 2

12. Rock Band 2

13. Madden NFL 07

14. Halo 3

15. Madden NFL 08

16. Grand Theft Auto : Vice City

17. Madden NFL 09

18. Halo 2

19. Grand Theft Auto IV

20. Madden NFL 06