Grey's Anatomy saison 18 : Meredith et Hayes en couple cette année ? C'est possible

Un couple Meredith / Hayes possible ?

Depuis les débuts de Grey's Anatomy, Meredith n'a jamais eu beaucoup de chance en amour. La saison 18 - qui débutera le 30 septembre 2021 sur ABC aux USA, va-t-elle inverser la tendance ? C'est justement ce qu'a tenté de savoir TVLine, qui a interrogé Meg Marinis (productrice exécutive) sur la possibilité d'un futur couple entre l'héroïne et Hayes.

"Le passé n'a vraiment pas été de leur côté" a admis la productrice en référence aux précédentes intrigues. Quand il l'a invitée à boire un verre, il l'a finalement retrouvée évanouie dehors, atteinte par la Covid-19". De quoi y voir là le signe qu'ils ne sont pas destinés à se mettre ensemble ? Peut-être pas.

Premier date à venir

Meg Marinis l'a ensuite précisé, malgré cette situation dramatique, leurs liens ne se sont jamais vraiment distendus, "On a pu voir Hayes être plus attiré par elle que jamais, alors même qu'elle était coincée dans un lit d'hôpital durant toute la saison". Autrement dit, la maladie et les problèmes récurrents à l'hôpital ne devraient pas avoir de conséquences sur l'envie du personnage de Richard Flood d'aller de l'avant.

Et ça tombe bien, ça devrait se faire rapidement. Tandis que les deux médecins profitaient déjà du final de la saison 17 pour se faire une bouteille de Whiskey dans la salle de repos, la productrice a confessé que pour réellement lancer leur histoire, "ils devront [cette fois-ci] prendre un verre, de façon officielle" avant. Vous avez bien lu, les prochains épisodes devraient mettre un scène le premier date entre Hayes et Meredith. Affaire à suivre...