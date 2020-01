Grey's Anatomy saison 16 : Meredith et Andrew, une rupture définitive ? La showrunner répond

Depuis l'annonce du départ de Justin Chambers, vous ne pensez qu'à ce qui attend Alex dans la suite de la série ? Pas de chance, ce n'est pas cette intrigue qu'a évoqué la showrunner de la série médicale. Dans le dernier épisode de la saison 16 de Grey's Anatomy diffusé en novembre 2019, Meredith (Ellen Pompeo) et Andrew (Giacomo Gianniotti) prenaient leur distance. Et ce n'est pas tout puisque Mer rencontrait Cormac Hayes (Richard Flood), le remplaçant sexy d'Alex au Grey Sloane Memorial, qui était aussi envoyé par Cristina.

Bientôt un nouveau triangle amoureux ?

La rupture entre Meredith et Andrew va-t-elle durer dans la suite de Grey's Anatomy ? On dirait bien que cela semble possible. Interrogée par TVLine, Krista Vernoff s'est confiée sur cette histoire d'amour qui dure depuis la saison 15. "La relation de Meredith et Andrew est sur le point de s'effondrer. Je ne pense pas que Meredith Grey apprécie le fait qu'Andrew lui ait demandé de penser à leur relation" a confié la showrunner de la série. Et la présence de Cormac Hayes ne va rien arranger. "C'est un facteur compliqué pour Meredith et pour les fans. Une complication qui pourra peut-être évoluée en triangle amoureux" tease la boss de la série.

Après avoir hésité entre Link (Chris Carmack) et Andrew, Meredith pourrait donc bien de nouveau se retrouver dans une histoire compliquée. On ne sait pas vous mais on est pas contre un possible rapprochement entre Hayes et Mer.

La saison 16 de Grey's Anatomy revient le 23 janvier sur ABC aux Etats-Unis.