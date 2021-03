Grey's Anatomy : la saison 17 sera-t-elle la dernière ? Ellen Pompeo est dans le flou

La saison 17 de Grey's Anatomy, en cours de diffusion aux Etats-Unis sur ABC, marquera-t-elle la fin des aventures de Meredith Grey ? Le suspense plane toujours et ce n'est pas Ellen Pompeo qui va nous rassurer. Dans une nouvelle interview, l'actrice présente depuis le tout premier épisode a dévoilé ne toujours pas savoir si la série médicale la plus longue de la télé américaine fera - ou non - ses adieux.