Greg Yega de nouveau en couple après sa rupture avec Maëva Ghennam ? Il répond aux rumeurs

"Je suis définitivement célibataire. Notre relation était réellement nocive, il faut donc arrêter", a annoncé Greg Yega sur Snapchat. Maëva Ghennam et lui ont donc une nouvelle fois rompu. Alors non, la candidate des Marseillais à Dubaï n'a pas trompé le meilleur pote de Paga. En revanche, elle a découvert que Greg lui a été infidèle avec Mélanie Orl (La Villa des Coeurs Brisés 6) : "Je n'aurais jamais imaginé que Greg puisse me tromper." Drama !

"Arrêtez de m'inventer des vies"

L'histoire entre Maëva Ghennam et Greg Yega semble donc bel et bien terminée, d'autant plus que Greg serait déjà de nouveau en couple, quelques semaines seulement après leur rupture. Si l'on en croit les dernières rumeurs, il aurait retrouvé l'amour avec Lila Taleb (Les Princes et les princesses de l'amour 4), qu'il a rencontrée sur le tournage d'Objectif Reste du Monde. Il se murmure que Greg Yega fréquenterait aussi la soeur de Milla Jasmine. Ah bon ?

Le candidat des Marseillais à Dubaï a rapidement réagi, de manière assez cash, aux interrogations des internautes sur Snapchat : "Les bebews, s'il vous plaît, arrêtez de m'inventer des vies, je vous en supplie, s'il vous plaît. Voilà, je vous aime beaucoup mais arrêtez de m'inventer des vies parce que déjà, c'est pas gentil et je ne trouve pas ça très cool en fait. Je me reconstruis."

"J'essaie de penser à moi"

Greg Yega a ensuite confié : "J'essaie de penser à moi, j'essaie de kiffer. S'il vous plaît, aidez moi pour kiffer et arrêtez de m'enfoncer ou de dire des choses qui ne sont même pas vraies." Un message qui a le mérite d'être clair. Le témoin de Jessica Thivenin semble donc toujours célibataire. Du coup, il profite de son pote Paga, toujours en couple avec Luna : ils se sont retrouvés à Dubaï !