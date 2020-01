Gravity : 5 choses vues dans le film qui ne pourraient jamais arriver dans l'espace

1. La tenue de Ryan Stone

Dans Gravity, Sandra Bullock incarne Ryan Stone qui va vivre une vraie VDM dans l'espace. Mais dès le début du film, ça coince à cause de... sa tenue. De retour d'une sortie extra-véhiculaire (c'est comme ça qu'on appelle les sorties dans l'espace dans le jargon), elle enlève sa combinaison et se retrouve en petit short et débardeur. Impossible dans l'espace ! En effet, les astronautes qui quittent leur vaisseau sont équipés non seulement d'une combinaison mais portent aussi en dessous une autre combinaison qui couvre le corps entier et où circulent de nombreux tubes (qui mesurent en tout 91 mètres). Cela permet de faire circuler un liquide qui permet de réguler la température du corps. De plus, les astronautes portent des couches (pas glamour, on sait). "Elle n'aurait jamais pu survivre aux températures extrêmes de -130°C dans l'ombre à 148°C au soleil. Et elle ne portait pas de chaussettes (...) Une gelure serait une vraie menace" a précisé l'ancien astronaute Scott Parazynski à Vulture.