Godzilla vs Kong : les acteurs du film préfèrent Kong. Ils nous expliquent pourquoi

Godzilla vs Kong est désormais visible en France. Si la VOD a été choisie par Warner en ces temps de pandémie, le studio ne s'interdit pas de sortir le film en salles une fois les cinémas réouverts. Car Godzilla vs Kong se regarde sur grand écran. Plus l'écran est grand, plus on est certain de se prendre les faces à faces entre les deux titans en pleine tronche.

"Je suis heureuse que le public ait eu envie de retourner au cinéma avec Godzilla vs Kong", nous confie l'actrice anglaise Rebecca Hall qui dans le film est une scientifique qui prend soin de Kong sur Skull Island. "On a tous envie et besoin de se divertir et de retourner au cinéma. Godzilla vs Kong est le genre de film à grand spectacle qui convient à merveille à ce redémarrage. Du moins dans les pays où l'on peut retourner au cinéma en toute sécurité."