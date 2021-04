Godzilla vs Kong : on a passé une journée avec Millie Bobby Brown en Australie !

"Je veux des pancakes !"

Millie Bobby Brown et Julian Dennison ne tournent que l'après-midi, la matinée étant consacrée aux cours. En mars 2019, la star de Stranger Things vient à peine de fêter ses 15 ans (elle en a 17 aujourd'hui). Julian lui va alors sur ses 16 ans. Qu'importe leurs carrières à Hollywood, pas question pour autant de louper le Bac.

C'est pétillante que Millie arrive sur le plateau, chantant et clamant qu'elle a " grave envie de pancakes. Oh my god, mais j'en veux tellement ! ". "Je veux des pancakes" crie-t-elle à plusieurs reprises au cours de ses deux heures de tournage.

Julian Dennison nous confiera un peu plus tard dans la journée : " Millie chante tout le temps. Et elle ne tient jamais en place. Du coup, entre chaque prise, elle reprend des hits. Et comme elle chante super bien, avec Brian, nous nous sommes très vite dits " autant participer et faire les choeurs ". On a de quoi monter un super groupe ".

Visiblement, le trio a tissé des relations fortes. Surtout Julian et Millie qui n'ont qu'un an d'écart: " Millie et moi on a vraiment accrochés. On s'envoie régulièrement des SMS et on discute tous des soirs pendant des heures. Un tournage, c'est long. Encore plus sur un blockbuster comme Godzilla vs Kong. Il faut toujours attendre. C'est chiant. Mais pas quand on traîne avec Millie "