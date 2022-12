Gladiator 2 est enfin une réalité : la suite du film avec Russell Crowe et Joaquin Phoenix devrait être tournée en 2023

Il y a encore peu de temps, l'idée d'une suite au film Gladiator sorti en 2000 semblait absurde. Il faut dire aussi que la première version de l'histoire scénarisée par le chanteur Nick Cave, qui n'avait clairement pas bu que de l'eau à l'époque, avait de quoi faire flipper.

Attention, préparez-vous au concept le plus WTF de tous les temps. A travers 103 pages de notes, il avait imaginé Maximus, décédé, apparaître dans une sorte de purgatoire où une proposition lui aurait été faite : tuer des chrétiens en échange de retrouvailles avec sa famille. Après s'être retourné contre les Dieux, il aurait finalement obtenu la vie éternelle et aurait même participé à la Seconde Guerre mondiale, à celle du Vietnam avant de finir à notre époque. Voilà voilà... Une sorte de Wonder Woman quoi.

Gladiator 2 prêt à être tourné

Heureusement pour nous, le réalisateur Ridley Scott a finalement trouvé un concept plus classique mais nettement plus qualitatif, et ce qui était jusqu'alors de l'ordre du fantasme s'apprête enfin à devenir réalité avec la concrétisation de ce Gladiator 2.

D'après les informations de World of Reel, le cinéaste serait en effet à Ouarzazate au Maroc avec son équipe de production pour y faire des repérages, mais également négocier avec Atlas Studios pour obtenir des autorisations de tournage. Une situation de pré-production qui avancerait plutôt bien puisque ce fameux tournage serait désormais envisagé à partir de mai 2023.

Le dernier gros projet du cinéaste

Une révélation qui devrait logiquement faire le bonheur de tous les fans du peplum du début des années 2000, mais qui n'est pas vraiment une surprise. Scott l'avait récemment rappelé, il prévoyait bien de se lancer dans une telle suite à la fin de Napoléon, son futur film porté par... Joaquin Phoenix. Or, maintenant que celui-ci est tourné et en phase de montage (une première version aurait déjà fait halluciner les premiers observateurs), l'agenda du réalisateur de 85 ans devrait être libre l'an prochain et lui offrir le créneau de la dernière chance pour ce projet très ambitieux.

Pour rappel, Gladiator 2 - si l'idée n'a pas encore changé entre temps, devrait suivre le scénario de Peter Craig qui mettrait en scène la vie de Lucius, le neveu de Commode (Phoenix), sauvé par Maximus. Il n'est cependant pas précisé si Russel Crowe retrouvera, d'une façon ou d'une autre, son rôle de gladiateur qui lui avait valu un Oscar en 2001, ni si Lucius sera toujours incarné par Spencer Treat Clark.

Article écrit en collaboration avec nos confrères de Espinof.