Gladiator 2 : c'est officiel, le film culte avec Russell Crowe aura une suite

Gladiator 2 est au programme

En 2000, Ridley Scott mettait une claque à tout le monde grâce au film Gladiator porté par le puissant Russell Crowe et l'incroyable Joaquin Phoenix. 21 ans plus tard, le réalisateur semble toujours autant attaché à cet univers. Celui qui dévoilera ses deux nouveaux projets cinématographiques d'ici la fin de l'année (Le Dernier Duel et House of Gucci) l'a en effet annoncé, il est désormais prêt à replonger à l'époque Romaine.

"J'ai déjà commencé l'écriture de Gladiator 2, a-t-il ainsi assuré au magazine Empire. Donc, quand j'aurai terminé mon film sur Napoléon [Kitbag, ndlr], Gladiator sera prêt à partir en tournage". Oui, vous avez bien lu, ce n'est pas qu'une simple envie, un nouvel épisode de Gladiator est bel et bien en préparation par le cinéaste de 83 ans.

Une suite ou un prequel ?

Toutefois, rassurez-vous, Maximus ne devrait pas revenir d'entre les morts à l'écran. Si ce nouveau film devrait effectivement être pensé comme une suite, l'histoire à venir devrait être centrée sur Lucius, qui n'est autre que le fils de Lucilla (Connie Nielsen) et neveu de Commodus (Phoenix), que l'on pouvait déjà suivre à l'écran à l'époque. Toutefois, aucune info sur l'intrigue et les enjeux n'est connue.

Concernant la date de sortie, Ridley Scott ne s'est logiquement pas avancé. Avec deux drames historiques filmés à la suite, les tournages pourraient s'avérer colossaux et nécessiter de longs mois de tournage. Malgré tout, les premières rumeurs laissent déjà entendre que 2024 pourrait être l'année visée par le réalisateur, qui approchera alors des 87 ans...