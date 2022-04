Gérome Blois (Familles nombreuses, la vie en XXL) révèle le prix exorbitant de ses courses

Gérôme Blois avoue avoir un "budget 300-350 euros pour une semaine"

Celui que vous pouvez voir dans Familles nombreuses, la vie en XXL a révélé le montant énorme du prix de ses courses pour la semaine. Là, dans cette story Insta où il montrait les sacs de courses, "c'était 350 euros pour 1 semaine, bon là, il y avait des produits ménagers, lessive et compagnie mais c'est toujours ça notre budget à peu près", et "on prend toujours plus de packs de lait parce qu'il part vite".

Niveau sous dépensés dans les courses, le budget est de "300-350 euros pour une semaine on va pas faire la multiplication pour le mois, sinon ça fait mal à dire" a précisé Gérôme. Et en faisant le calcul, cela fait environ entre 1 200 euros et 1 400 euros par mois. Soit un salaire dépensé rien que pour les courses de la famille.

Mais il n'est pas le seul de Familles nombreuses, la vie en XXL à dépenser autant dans les courses. Amandine Pellissard avait elle aussi révélé le montant astronomique de ses courses : 590 euros par semaine. Et Rofrane Bambara avait avoué dans sa story ce qu'elle dépense dans les vêtements : "Je pense qu'on est entre 300 et 400 euros par enfant, entre 1 200 et 1 600 euros par saison".