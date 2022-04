Familles nombreuses, la vie en XXL : les Blois critiqués sur leur argent, Gérôme pousse un coup de gueule

Le 23 mars 2022, en plus du retour des Santoro, les téléspectateurs de Familles nombreuses, la vie en XXL ont découvert six nouvelles tribus : les Boibessot, les Colas, les Hubert, les Pavoni, les Provenchère et les Servière. Mais qui dit nouvelles arrivées, dit départs. Ainsi, les Blois n'apparaissent plus dans l'émission de TF1. D'après la famille Pellissard, ils auraient même été virés du programme ! Si on ne les voit plus à l'écran, Gérome et Diane Blois sont toujours très actifs sur les réseaux sociaux. Ce mercredi 30 mars 2022, le papa de neuf enfants s'est exprimé sur Instagram suite à un refus essuyé lors de la recherche d'une nouvelle maison.

"Franchement, je ne vois pas ce qu'il faut faire. J'avais fourni tous les papiers pour le dossier. On avait proposé de payer un an de loyer d'avance, pour rassurer encore plus la dame... Je pense que tout le monde ne peut pas faire ça et on a la chance de se le permette. Mais cela ne suffit pas... Nous continuons donc la recherche de maison" a expliqué le père de famille dans sa story.

"Sérieux, certains me fatiguent"

Les propos de celui qui a clashé Amandine Pellissard n'ont pas été appréciés par l'un de ses followers. Et celui-ci lui a fait remarquer en message privé : "Mais comment vous faites pour pouvoir payer 1 an de loyer en avance ? De nos jours, avoir autant de côté... Vous en avez de la chance. Pourquoi vous râlez du coup quand vous allez mettre de l'essence ou quand vous devez racheter un lave linge ? Quand on a autant d'argent de côté, franchement, ça ne pose pas autant de soucis. Pensez à ceux qui payent l'essence comme vous ou qui ont des achats imprévus mais qui sont dans le rouge le 20 du mois"

Connu pour son franc-parler, Gérome Blois, dont la famille s'est déjà retrouvée au coeur d'une arnaque, a publié le message et y a répondu sans détour. "Parce qu'on a plus les moyens que d'autres, on n'a pas le droit d'être deg' parce que notre lave vaisselle et notre machine à laver claquent ? Au passage, on en a eu pour 1 000 euros ! Et 1 000 euros d'apport en moins pour la future maison qu'on aimerait acheter ! Mais comme on a plus les moyens que d'autres, on doit se réjouir de payer 2 euros le litre de gasoil ? Sérieux, certains me fatiguent. L'argent ne pousse pas dans les arbres malheureusement" s'est agacé le père de famille.