Familles nombreuses, la vie en XXL : les Blois virés ? Ils fracassent les Pellissard et ça fait mal !

On commence à le comprendre, les Pellissard ne s'entendent pas avec grand monde parmi les tribus de Familles nombreuses, la vie en XXL. En plus d'avoir bloqué les Gayat, Amandine Pellissard est aussi en froid avec les Blois. Ces derniers n'avaient pas hésité à lui répondre et c'était déjà tendu. Mais c'est loin d'être fini ! Cette semaine, Amandine et Alexandre sont revenus sur les nombreux départs au casting de l'émission. Et ils ont expliqué que plusieurs familles, dont les Blois, auraient été virés par la production. La réponse des principaux intéressés n'a pas tardé à arriver.

Les Blois démentent s'être fait virer et fracassent les Pellissard

C'est dans une story sur Instagram que Gérôme Blois a pris la parole. Le mari de Diana n'a pas mâché ses mots pour démentir une éviction du programme de TF1 et s'est directement attaqué à Amandine Pellissard qui aurait proféré des mensonges, selon lui. "Écoute-moi bien la mère Peloche ! Arrête de dire qu'on s'est fait virer, tu sais très bien que non. Tu sais très bien comment TF1 fonctionne. Je ne vais pas en dire plus, mais arrête-toi." a-t-il déclaré.

>> Familles nombreuses la vie en XXL : 6 nouvelles tribus débarquent, dont une mère célibataire de triplés <<

Dans son message, Gérôme ne passe pas par quatre chemins et porte aussi des accusations contre Amandine Pellissard. "Si tu veux qu'on parle du fait que tu vas pleurer auprès des membres de la production, on peut en parler." Et ce n'est pas fini ! Le père de famille a aussi passé un message pour Alexandre, le mari d'Amandine. "Alex, fais pas le malin parce que là tu te sens pousser des ailes au c*l. Allez, on va passer pour cette fois. Occupe-toi plutôt de l'achat de fake followers de ta femme." a-t-il lâché. Vivement la réponse des Pellissard !