Game of Thrones : Grey Worm et Missandei devaient être frère et soeur au début de la série

Quand les créateurs de Game of Thrones ne nous traumatisaient pas avec les morts sanglantes de certains personnages, ils s'amusaient à nous choquer avec des relations incestueuses à l'écran. Entre le couple Jaime / Cersei (frère et soeur en temps normal), la relation Jon Snow / Daenerys (neveu et tante habituellement) ou encore Gilly violée par son propre père, on a eu notre dose de séquences perturbantes durant ces 8 saisons.

Une relation totalement différente au début de la série

Pourtant, interrogé par James Hibberd pour les besoins du livre Fire Cannot Kill a Dragon, Jacob Anderson - l'interprète de Grey Worm dans la série d'HBO, a confié qu'une autre intrigue incestueuse aurait pu voir le jour. "Quand j'ai auditionné pour la première fois, la description de mon rôle expliquait que Grey Worm et Missandei [Nathalie Emmanuel] étaient frère et soeur", a-t-il notamment révélé.

Aussi, quand il a vu l'évolution de l'histoire à l'écran et l'oubli de ce lien familial, le comédien s'est retrouvé soulagé, "Leur romance a clairement été une surprise. (...) Je suis simplement heureux qu'ils n'aient pas soudainement décidé de révéler qu'ils étaient liés".

Malheureusement, Jacob Anderson ne sait pas pourquoi cette relation frère / soeur n'a pas été préservée dans la série, ni si leur histoire d'amour était dans les cartons dès le début, "Je me demande si c'était véritablement censé devenir une autre de ces situations incestueuses". Peu importe, le principal est que cette intrigue n'a jamais vu le jour. Oui, les créateurs n'ont pas toujours fait n'importe quoi.