Friends : Matthew Perry arrive sur Instagram, Jennifer Aniston l'accueille avec humour

Il s'agit d'un GIF de son personnage de Chandler qui exécute un pas de danse dans les toilettes pour hommes. C'est l'une des "chorégraphies" les plus célèbres de Friends, que le mari de Monica réalise à chaque fois qu'il est vraiment content. En légende de l'image animée, Matthew Perry a ajouté : "C'est à ce point là que je suis excité d'être enfin sur Instagram. Donc nous y voilà !". Son tweet qui avait affolé les internautes n'annonçait donc pas le retour de la série culte mais le fait qu'il arrive enfin sur Insta.

Jennifer Aniston fait une blague en référence à Friends

En découvrant son ami sur le réseau social, Jennifer Aniston l'a accueilli avec humour. Celle qui avait déjà fait un clin d'oeil à Friends avec Reese Witherspoon et Christina Applegate (alias les soeurs Green) lors des Golden Globes 2020 a posté une ancienne photo d'elle en compagnie de Matthew Perry. "Je suis étonnée Matty que tu sois le dernier à rejoindre Instagram, étant donné que tu étais un euh ... hmmm... oh zut... oh un informaticien TRANSPONSTER" a-t-elle ajouté en légende.

Les fans du show comprendront sa référence à un épisode de la saison 4 de Friends, durant lequel Rachel et Monica devaient donner le métier qu'exerce Chandler et que les colocataires répondaient alors "transponster", aucun de ses amis ne sachant ce qu'il fait comme métier. Courteney Cox a même lâché un "Hahahaha !" en commentaire, se rappelant alors de cette séquence mythique.