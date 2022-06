François (Koh Lanta 2022) un traître et un lâche ? Il répond aux critiques des aventuriers du jury final

On ne sait pas encore si François sera qualifié pour la finale de Koh Lanta - Le Totem maudit, dont la date de sortie / diffusion est prévue le 21 juin 2022, mais on sait déjà que si cela venait à arriver, il ne pourra pas compter sur les votes de Louana, Yannick et Colin. Présents dans le jury final, ces ex-aventuriers n'ont pas hésité à critiquer le pote de Ambre. Et comme il l'a confié sur Instagram, il ne comprends pas leurs propos.