Franck (L'amour est dans le pré 2021) : en dépression, Anne-Lise a perdu 6 kilos après l'émission

Cette année, dans l'Amour est dans le Pré 2021, émission diffusée sur M6 et présentée par Karine Le Marchand, les spectateurs ont pu découvrir Franck, le sylviculteur. Si le candidat a longuement hésité entre ses deux prétendantes, Cécile, qui avait réagi a la rumeur d'être en couple avec l'agriculteur, et Anne-Lise, il a finalement craqué pour cette dernière. Un choix qui a étonné tous les téléspectateurs et qu'il a lui-même rapidement regretté. Comme il l'a expliqué sur Instagram quelques jours après la diffusion de l'émission, c'est bien avec sa première prétendante qu'il aurait dû tenter l'aventure : "Après le départ de Cécile, AL se dévoilait et me plaisait de moins en moins. Cette illusion d'amour s'est transformée en indifférence."

"Après l'enregistrement, j'ai fait une dépression et j'ai perdu six kilos"

Anne-Lise n'est pas près d'oublier cette histoire d'amour avec Franck qui l'a beaucoup touchée. Dans une interview donnée au Courrier Picard, elle raconte cette expérience marquante : "J'y ai cru à 200%. Je n'étais pas venue pour tricoter mais bien pour trouver l'amour. Arrivée sur place, je me suis rendu compte que Franck ne correspondait pas du tout à son portrait, l'éducation n'était pas là". Lucide, elle ajoute : "Il m'a prise pour mon côté pratique car j'étais prête à partager sa vie avec lui, tout de suite. À l'inverse de Cécile, l'autre prétendante, qui voulait se laisser du temps."

Mais ce n'est pas tout, l'enseignante a avoué avoir eu beaucoup de mal à se remettre de cette aventure avec Franck, qui avait dénoncé le montage de la prod. "J'ai quitté l'aventure quand j'ai compris qu'il pensait toujours à Cécile", rappelle-t-elle, mais il y a eu de lourdes conséquences : "Après l'enregistrement, j'ai fait une dépression et j'ai perdu six kilos. Je suis partie marcher sur le chemin de Compostelle pour me ressourcer."

Le soutien des internautes

Heureusement pour Anne-Lise, elle a pu trouver du soutien auprès des téléspectateurs. Touchés par sa personnalité et son caractère, plusieurs d'entre eux n'ont pas hésité à prendre sa défense lors de la rupture avec Franck. "Aujourd'hui, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. J'ai reçu beaucoup de jolis messages de femmes qui ont été touchées par ma personnalité. On s'encourage dans nos parcours." finit-elle par déclarer.