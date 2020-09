Florian Thauvin et Charlotte Pirroni se seraient-ils mariés secrètement pendant le confinement ? C'est la question que les internautes se posent depuis une interview que le footballeur a accordé à L'Équipe ce 25 septembre 2020. Dans celle-ci, le champion du monde avec l'équipe de France parle de l'ex-dauphine de Miss France 2015 comme de sa femme, et ce à plusieurs reprises. Revenant sur son impulsivité, il explique : "Ma femme m'a aidé sur ça, dans ma vie personnelle, quand je n'étais pas d'accord, je criais, je m'énervais. Elle m'a appris à canaliser mes émotions, et cela s'est aussi répercuté sur le terrain".

Florian Thauvin et Charlotte Pirroni mariés en secret ?

Parlant ensuite de sa blessure à la cheville droite, qui l'a tenu éloigné des terrains pendant cinq mois, il ajoute : "Pour ma famille, ma femme, cela a été une période particulière, elle était enceinte à ce moment-là. On s'est serré les coudes. On est ressortis plus forts". Déjà lors de la naissance de leur fils le 5 février dernier, l'attaquant de l'Olympique de Marseille écrivait : "Je suis comblé d'amour et entouré d'une famille formidable. Je suis tellement heureux de t'avoir auprès de moi pour pouvoir te couvrir d'amour. Merci à ma femme que j'aime qui m'a fait le plus beau cadeau du monde". Alors se sont-ils vraiment mariés ou est-ce simplement une façon de parler ? Aucun des deux n'a répondu aux rumeurs.