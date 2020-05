Fini la gueule de bois ? Deux français lancent Alcoool, une boisson "miracle"

Chacun sa méthode pour se remettre d'une soirée. Si certains boivent du Sprite, prennent des médicaments comme le paracétamol ou l'aspirine, d'autres ont des idées plus surprenantes. En Corée du Sud, c'est une glace qui a été créée pour diminuer les effets de l'alcool. En France, vous pouvez maintenant vous procurer une boisson pour vous aider à mieux vivre les lendemains de cuite. Ce sont deux étudiants lillois, Henri Puigsarbé et Antoine-Baptiste Leonetti, qui sont à l'origine de Alcoool.

C'est quoi cette boisson qui diminue les effets de l'alcool ?

Pour créer Alcoool, les deux amis sont partis d'une étude scientifique indiquant que la poire nashi diminue fortement les effets de l'alcool. Ce fruit est donc la base de leur recette développée par un laboratoire coréen. Dans la boisson, on retrouve non seulement de la poire nashi mais aussi du curcuma, du ginseng, des figues de barbarie et des baies de gojis. Le tout a un goût menthe-citron et peut être bu à tout moment de la soirée : après le premier verre, après le dernier verre ou avant de dormir. La boisson peut être consommée telle quelle ou être mélangée à de l'alcool. Une bouteille équivaut à 48 calories, précise le site de la marque sur lequel vous pouvez acheter le produit.

Alors, combien coûte ce produit "miracle" ? Comptez 36 euros pour 6 bouteilles, 65 euros pour un pack de 12 bouteilles ou encre 120 euros pour 24 bouteilles. La livraison est offerte en France Métropolitaine dès 50 euros d'achat. A noter aussi que la fabrication est 100% made in France et que le packaging est en carton recyclé (et recyclage) et la bouteille en verre. Plus d'infos sur le site de Alcoool.

L'alcool est - évidemment - à consommer avec modération !