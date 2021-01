Fijdi Ruiz explique pourquoi elle a caché sa conversion à l'Islam : "Ça me regardait moi avant tout"

Après sa rupture avec Dylan Thiry, Fidji Ruiz a retrouvé l'amour avec le rappeur Anas : "C'est quelqu'un de bien avec de vraies valeurs, qui me fait beaucoup rire et avec qui je me sens vraiment bien", a-t-elle confié en septembre dernier. Le couple, à découvrir dans la saison 3 de la JLC Family, est toujours aussi inséparable comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, mais il y a peu, c'est seule que l'ex-candidate de La Bataille des couples 2 a pris la parole sur Instagram.

"Je me suis convertie il y a plusieurs mois"

Fidji Ruiz s'est amusée à répondre un vrai ou faux avec ses abonnés et lorsque l'un d'entre eux lui a demandé si elle était musulmane, elle a répondu : "Vrai. Je me suis convertie il y a plusieurs mois... Je ne vous l'ai jamais dit car ça me regardait moi avant tout. Je ne suis pas parfaite et j'apprends tous les jours." L'ancienne meilleure pote de Mélanie Dedigama a aussi révélé qu'elle souhaitait se marier avant d'avoir "des enfants".

L'influenceuse a ensuite dévoilé ses origines, qui intriguent beaucoup les internautes apparemment : "Très compliqué... Origines espagnoles du côté de mon père... Ma mère, je ne sais pas exactement. Elle a perdu sa maman alors qu'elle était encore bébé et je n'ai jamais posé trop de questions. Et sinon j'ai ma grand-mère adoptive marocaine, d'où mon deuxième prénom Zohra, que j'ai cru étant de mon sang jusqu'à mes 20 ans."