Feliccia séparée de Mujdat Saglam et en couple avec Sisika ? Sa réponse énigmatique

Entre Mujdat Saglam et Feliccia, c'est un peu les montagnes russes. Ils se séparent, se remettent en couple, se séparent de nouveau puis ils se réconcilient encore. Et alors qu'ils semblaient enfin plus amoureux que jamais, des faux comptes ont accusé Feliccia de tromper Mujdat. L'ex-candidat d'Objectif Reste du Monde aurait alors décidé de mettre un terme à leur relation. L'influenceuse a pourtant démenti les rumeurs d'infidélité. En revanche, elle n'a pas vraiment réagi à sa supposée nouvelle rupture avec Mujdat Saglam.

"Je suis ni en flirt, ni en couple"

Les internautes se demandent donc si Feliccia est toujours en couple avec l'ex de Milla Jasmine ou non. Certains pensent que ce n'est pas le cas et qu'elle serait désormais avec... Sisika. Tout ça parce que Feliccia s'est affichée en soirée avec lui et Neverly (Les Princes et les princesses de l'amour 4) sauf qu'il n'y a rien entre elle et le pote de Jazz et Laurent Correia : "Merci d'arrêter les rumeurs comme quoi je suis en couple ou en flirt car c'est absolument faux. Je suis ni en flirt avec un homme ni en couple, ce ne sont pas mes priorités", a posté Feliccia en story sur Instagram.