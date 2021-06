Feliccia (Objectif Reste du Monde) réagit à son clash avec Milla Jasmine : "Tout n'a pas été montré"

Après l'élimination de Kellyn Sun, Mujdat Saglam appréhendait fortement l'arrivée de son ex Feliccia. Eh bien, il a eu raison de stresser puisque c'est bien elle qui a intégré l'aventure Objectif Reste du Monde suite au départ de l'ex d'Anthony Alcaraz ! Dès son arrivée dans la villa, Feliccia a pris Mujdat à part pour s'excuser de nouveau de l'avoir quitté et abandonné au domicile familial. Elle s'attendait à ce que le candidat lui pardonne son erreur, mais en vain : elle a alors mis les (supposées) infidélités de Milla Jasmine sur le tapis pour comparer les deux situations.

Feliccia s'explique après son altercation avec Milla

Milla est alors intervenue, au calme avec son jus d'orange, et là, c'est parti en bataille de punchlines avec la phrase tant attendue de Feliccia : "Tu seras toujours 'la maîtresse de' et jamais 'la femme de'." Dur ! Le ton est donc rapidement monté entre les deux candidates d'Objectif Reste du Monde, à tel point que Mujdat Saglam ne savait plus comment réagir. Les téléspectateurs, eux, ont été nombreux à commenter cette altercation et si certains se sont rangés du côté de Milla Jasmine, d'autres ont pris la défense de l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4.

Feliccia, décrite comme le sosie de Milla, a d'ailleurs tenu à les remercier en vidéo sur Snapchat avant de revenir sur son gros clash : "Beaucoup de choses n'ont pas été montrées et dites. Beaucoup de gens disent que c'était un jeu d'acting. Vous pensez ce que vous voulez, je ne vais pas m'énerver, mais je n'ai jamais fait de jeu d'acting en arrivant dans cette émission. Je suis vraiment venue parce que je n'avais pas de nouvelles de Mujdat Saglam. J'ai eu énormément d'émotions. Ce premier jour était très stressant pour moi. On était toujours en train de me comparer à Milla."

"Je ne regrette pas"

La candidate, de nouveau en couple avec Mujdat Saglam, ajoute : "J'ai explosé. Il faut savoir que je ne suis pas méchante comme fille, je vous promets. C'est juste qu'au bout d'un moment quand vous ressentez de la haine, de la colère, de l'amour, du stress, ça explose. (...) Je ne regrette pas parce que les gens ont vu mon vrai visage. Je n'avais pas de nouvelles de Mujdat. Je ne suis pas venue pour m'embrouiller avec des ex, je m'en fous complètement, et comme vous le savez, je n'ai jamais répondu à personne et taclé sur les réseaux sociaux. Maintenant, si ça explose en face, tant mieux."