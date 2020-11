Fear The Walking Dead saison 6 : un nouveau personnage tué, le créateur s'explique sur cette mort

Un nouveau mort dans Fear

NCIS, The Rookie ou SWAT vous manquent ? En attendant leur grand retour à la télévision, c'est Fear The Walking Dead qui nous a offert un épisode façon série policière afin de combler ce vide. Dans l'épisode 4 de la saison 6 diffusé ce dimanche 1er novembre 2020, la fiction horrifique d'AMC a en effet vu John Dorie enquêter sur la mort suspecte du Ranger Cameron, un membre de la team de Virginia.

L'occasion pour cet ancien flic de renouer avec son talent d'enquêteur et pour Virginia de rappeler une nouvelle fois à tout le monde qu'elle n'a aucun coeur. Et pour cause, cette dernière a tout simplement accusé Janis d'être coupable de ce meurtre et l'a condamnée à mort en l'envoyant se faire déchiqueter par des zombies, alors même que John Dorie avait trouvé des preuves de son innocence. Il faut dire aussi que Janis venait mystérieusement d'avouer qu'elle était effectivement coupable.

Pourquoi ce sacrifice ?

De fait, une question se pose : si Janis était réellement innocente, pourquoi a-t-elle étrangement confessé être responsable de la mort de Cameron ? La réponse est simple : pour protéger Dorie. Andrew Chambliss (le showrunner) l'a confié à EW, "Janis apprécie vraiment les efforts de Dorie pour la libérer et prouver son innocence, mais elle a vécu sous le contrôle de Virginia pendant plus longtemps que lui. Elle sait que Virginia n'est pas juste et que, malgré tout ce que Dorie peut faire, ça ne fonctionnera pas. Ca peut uniquement finir par les blesser tous les deux. Donc elle décide d'accepter cette culpabilité afin d'épargner Dorie".

Puis, le showrunner l'a précisé, ce sacrifice de Janis avait également un autre objectif : éviter à Dorie de se mettre Virgina à dos et ainsi garder un espoir de retrouver June, sa femme. "Elle le lui dit, elle n'a plus personne. Cameron était la dernière personne avec qui elle avait une connexion depuis la disparition de son frère, et on le lui a pris" a rappelé Andrew Chambliss. "Donc, de son point de vue, elle préfère prendre la responsabilité et mourir, afin que John puisse vivre et retrouver sa relation avec June. C'est un sacrifice assez noble de sa part, même si John ne le voit pas de cette façon et n'accepte pas de la voir abandonner".

De quoi comprendre que cette histoire est loin d'être terminée et que les conséquences pourraient s'étendre jusqu'aux prochains épisodes ? C'est possible. On n'imagine pas Dorie abandonner comme ça et si le véritable coupable est finalement trouvé, Virginia pourrait vite tomber de haut.