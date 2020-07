Fear the Walking Dead saison 6 : Morgan dans la bande-annonce surprenante

Morgan est-il vivant dans Fear the Walking Dead ?

Alors que les fans de Fear the Walking Dead se demandent toujours si Morgan (Lennie James) est mort ou vivant depuis qu'il s'est fait tirer dessus et que les zombies se rapprochaient dangereusement de lui, voilà qui pourrait être un début de réponse. Après la bande-annonce explosive où le combat continue, postée en avril 2020, voilà une nouvelle bande-annonce de ce qui vous attend. La vidéo a été dévoilée lors du Comic-Con 2020 de San Diego (qui est 100% en virtuel et se déroule du 22 juillet au 26 juillet 2020).

Dans ces images inédites de la saison 6 de Fear the Walking Dead, Morgan incarné par Lennie James est présent. Pas physiquement mais par sa voix que vous pouvez entendre appeler à la radio. Ce qui veut dire qu'il aurait survécu et ne serait pas mort. Mais comme vous le savez, après, tout est possible dans la série AMC. Vous remarquerez aussi que les autres ont commencé leur nouvelle vie sous le contrôle de Virginia et des pionniers. Quant à Dwight et Sherry, c'est l'heure des retrouvailles : séparés depuis la saison 7 de The Walking Dead, ils se retrouvent ensemble.

La date de diffusion de la saison 6 dévoilée

En plus de cette bande-annonce inédite, la date de diffusion de la saison 6 de Fear the Walking Dead a été révélée : le 11 octobre 2020. Le producteur Scott M. Gimple a aussi précisé que ces nouveaux épisodes seront encore plus sombres que les précédents. Il a aussi confirmé un time jump : "Non seulement il y a un saut dans le temps, mais il pourrait y avoir même plusieurs sauts dans le temps...". Enfin, chaque épisode fera un zoom sur un personnage de la série en particulier, de manière à utiliser un format anthologique.