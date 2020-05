Fear The Walking Dead saison 6 : Morgan mort ou vivant ? Lennie James se confie sur un retour

Morgan vraiment mort ?

La dernière fois que l'on a vu Morgan dans Fear The Walking Dead, c'était lors du final de la saison 5 et il se faisait tirer dessus par Ginny, alors même que l'endroit dans lequel il se trouvait était entouré de zombies. Faut-il ainsi croire que le personnage de Lennie James est mort et ne reviendra pas dans la saison 6 ? Inutile de lui poser la question. Au détour d'un entretien accordé à NME, l'acteur a préféré déclarer, "Je ne peux évidemment pas commenter ça".

Néanmoins, il l'a ensuite rappelé, la mort de son personnage ne serait pas un véritable choc, "Dans cet univers, ça a été prouvé de nombreuses fois dans les différentes séries, tout le monde peut voir son heure sonner". Selon lui, c'est justement ça qui fait le charme et le succès de cet univers, "Il y a eu énormément de personnages où les gens se disaient, 'Oh, ce personnage ne peut pas mourir, il sera toujours là' et ils ont finalement été tués. Rick et Carl sont de bons exemples".

Des raisons de douter

Or, on le sait désormais, Rick n'est pas mort puisqu'il sera bientôt à la tête d'une trilogie de films sur AMC. Et comme si cet exemple n'était déjà pas assez mauvais pour nous convaincre de la mort de Morgan, Lennie James s'est ensuite fait avoir par sa propre langue de bois en déclarant : "Rien n'est garanti, donc peut-être que l'heure de Morgan a sonné, peut-être que non... On verra ça dans la saison 6". Une saison 6 qu'il a déjà décrite comme "audacieuse" et "très courageuse".

Oui, pour l'interprète d'un personnage qui est censé être mort, il est surprenant de le voir refuser officialiser quoi que ce soit et en savoir autant sur la suite... Bref, Morgan a visiblement encore des choses à vivre dans Fear The Walking Dead. Mais chut, c'est un secret.