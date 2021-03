Fear The Walking Dead saison 6 : "Ce final a vraiment d'énormes c*uilles"

L'univers de la série va bientôt changer

Il reste encore 9 épisodes à découvrir dans cette saison 6 de Fear The Walking Dead - dont la date de diffusion est fixée au 11 avril sur AMC aux USA et OCS en France, mais l'équipe créative a profité d'une récente interview organisée par SyFy Wire pour déjà commencer à teaser son grand final. Et à en croire les premières confessions, l'univers tout entier dans lequel baignent nos personnages préférés serait à un tournant.

"On les pousse tous vers leurs limites. Certains personnage vont craquer, d'autres non, d'autres encore vont simplement assumer pleinement ce qu'ils sont" a dans un premier temps confié Andrew Chambliss (co-showrunneur), avant d'ajouter avec excitation, "La fin de la saison va mettre en place des changements profonds pour la saison 7, à la fois pour les personnages et pour ce monde. Ca va véritablement changer ce qu'est la série."

Une fin de saison 6 épique pour Fear The Walking Dead

Des propos flous mais prometteurs sur l'évolution à venir de la série, qui ont été approuvés par Lennie James. L'interprète de Morgan Jones l'a en effet confié : "Ce final a vraiment d'énormes c*uilles". Selon le comédien, les créateurs devraient proposer quelque chose qui sera captivant et osé, "C'est épique et c'est massif, mais dans le même temps c'est également intime et petit" et qui devrait en dérouter plus d'un, "Tout va se dérouler dans un temps imparti très court. L'entièreté de ce final semble se dérouler le temps d'un souffle".

Enfin, Jenna Elfman (June Dorie) a de son côté révélé que "chaque personnage sera impacté par des conséquences qui vont les changer". L'actrice n'a logiquement pas détaillé le plan des scénaristes, mais elle a tout de même promis ceci, "Tout ça va ouvrir une saison 7 d'une façon particulière, avec une histoire catapultée. Les personnages vont subir des transformations profondes liées à des expériences significatives qu'ils s'apprêtent à vivre dans les prochains épisodes".

De quoi comprendre que si le grand final de la saison 6 sera l'épisode le plus fou de l'année, il ne faudra néanmoins pas manquer les épisodes précédents qui feront progressivement monter les enjeux et les tensions. Vivement !