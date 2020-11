Fear The Walking Dead saison 6 : bientôt la fin de la série ? Le showrunner rassure les fans

Entre la fin prochaine de The Walking Dead au terme de sa saison 11, l'arrivée récente d'une nouvelle série World Beyond et la préparation de deux nouveaux spin-off, l'univers zombifique d'AMC est clairement en train de prendre un nouveau tournant. Faut-il alors s'inquiéter pour l'avenir de Fear The Walking Dead ? Cette première série dérivée va-t-elle à son tour bientôt s'écrire au passé, elle qui n'a toujours pas été renouvelée au-delà de la saison 6 ? A priori, la réponse est non.

Pas encore de fin pour Fear ?

Tandis que les scénaristes ne semblent toujours pas en panne d'inspiration et savent encore nous surprendre à travers quelques twists excitants, Andrew Chambliss (co-showrunner) a confié à ComicBook n'avoir encore jamais parlé de fin avec les dirigeants de AMC, "Nous n'avons encore jamais eu de discussions spécifiques sur quand la série devrait / pourrait se conclure".

Surtout, même si le showrunner a confessé que lui et son équipe ne seraient dans tous les cas pas pris au dépourvu en cas d'annulation surprise, "Nous avons déjà nos propres idées sur comment nous aimerions voir la série s'arrêter", il a tenu à préciser qu'ils avaient encore beaucoup trop de choses à explorer avant d'y songer.

Sans entrer dans les détails, Andrew Chambliss a révélé qu'une saison 7 (et plus) était donc déjà dans la tête de tout le monde, "Actuellement, on veut juste continuer à raconter des histoires et le faire aussi longtemps qu'AMC nous dira de le faire (...) On est clairement conscients de cet univers étendu (World Beyond, la trilogie de films à venir sur Rick, ndlr) et comment Fear trouve sa place dedans. Je ne pense pas que [l'histoire avec Al] marque la dernière fois que l'on voit des éléments liés aux autres projets The Walking Dead".

On compte désormais sur AMC pour valider tout ça !