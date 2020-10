The Walking Dead World Beyond saison 1 : "La relation entre Iris et Silas va être développée" (ITW)

Dans The Walking Dead : World Beyond, 10 ans ont passé depuis l'apocalypse et l'arrivée des zombies. Iris et Hope, deux soeurs, sont réfugiées dans une communauté mais vont décider de tout quitter en compagnie d'Elton et Silas, deux autres jeunes. Une série qui sera donc forcément différente de The Walking Dead comme nous l'ont confié Nico Tortorella et Annet Mahendru en interview. Découvrez notre interview avec Aliyah Royale (Iris) et Hal Cumpston (Silas).

Quels sont les thèmes importants qu'explore la série ?

Aliyah Royale : L'un des plus gros thèmes que la série explore, c'est la question d'identité, qui vous êtes comparé à ce que les autres veulent que vous soyez. Pour Iris, le jour de l'apocalypse, elle a 5/6 ans et elle avait très peur et elle a perdu une chose très importante pour elle cette nuit-là, elle pense que c'est sa faute. Depuis ce moment-là, elle fait tout ce qu'elle peut pour se rattraper, elle fait tout ce que les autres veulent qu'elle fasse dans cette communauté. Quand elle prend la décision de partir, elle va s'embarquer dans une aventure géniale.

Hal Cumpston : La série parle aussi de la transition entre être un adolescent et devenir un adulte. Tout le monde a dû traverser ça même si certaines personnes ont des attitudes de gamins. Ce passage à l'âge adulte parle à tout le monde. En plus de ça, et je pense que c'est un point commun avec The Walking Dead, on est jamais sûr de ce que les personnages vont faire dans ces situations folles, et il y a aussi les questions de moralité.

La relation entre Iris et Silas va être développée

Que pouvez-vous teaser sur la suite de la saison 1 en ce qui concerne vos personnages ?

Aliyah Royale : Je dois faire attention à ce que je dis ! (rires) Ce que j'aime, c'est qu'au fil de cette saison, on tombe amoureux de ces nouveaux personnages mais on va aussi rencontrer d'autres personnages très intéressants sur notre chemin. C'est vraiment drôle de découvrir qui est gentil ou méchant, qui va les aider ou tenter de les décourager, de les empêcher d'atteindre leur but.

Hal Cumpston : Pour Silas, il y a de la marge d'évolution car dans les premiers épisodes, il ne dit pas grand chose ! Donc il y aura une évolution c'est sûr. Il va finir par parler !

Aliyah Royale : La relation entre Iris et Silas va être développée et ce sera assez puissant. C'est une des choses que je préfère dans la série.

Comment est-ce qu'on fait pour jouer un personnage... qui ne dit rien ?

Hal Cumpston : Ce n'était sûrement pas si mal car je n'avais jamais fait d'accent américain (il est australien, ndlr) auparavant donc c'était presque de la chance de ne pas avoir beaucoup de dialogues ! J'avais un peu peur de me retrouver un peu au second plan car je ne faisais rien. Mais après, j'ai découvert son histoire et c'est logique. S'il est introverti, c'est parce qu'il a vécu des traumatismes pendant son enfance, il souffre d'anxiété. J'ai basé ce personnage sur des gens que je connaissais et même sur moi-même quand je me retrouve dans des situations où je ne suis pas à l'aise.

Hope, Iris, Elton et Silas n'ont pas l'impression d'être en train de survivre mais simplement de vivre

En quoi l'intrigue est-elle similaire ou différente à celle de The Walking Dead ?

Aliyah Royale : Il a un gros point commun qui est le fait de se retrouver dans ce monde inconnu, de ne pas savoir ce qui vous attend à chaque tournant, on ne sait pas si on va mourir ! C'est un point commun entre toutes les séries de l'univers The Walking Dead. Je pense que The Walking Dead : World Beyond apporte une perspective beaucoup plus vivante alors que The Walking Dead et Fear the Walking Dead parlent plus de la mort, les personnages tentent de survivre dans un monde qui est mort. Hope, Iris, Elton et Silas n'ont pas l'impression d'être en train de survivre mais simplement de vivre. C'est pour ça qu'ils décident de quitter leur communauté, leur vie débute dès qu'ils ont dépassé ces murs.

Hal Cumpston : Evidemment, il y aura toujours des parallèles entre les séries car elles font partie du même univers mais même si elles font partie du même univers, il y a aussi beaucoup de choses à explorer dans The Walking Dead : World Beyond.

Avez-vous regardé la série originale ?

Aliyah Royale : J'ai une peur insensée des zombies donc j'avoue que j'ai essayé de rester éloignée de cet univers pendant très longtemps jusqu'au moment où j'ai été choisie pour jouer dans World Beyond. Là, je me suis dis que je devrais sûrement regarder la série ! J'ai regardé The Walking Dead, Fear the Walking Dead, lu les comics et j'aime le fait que nos personnages sont inédits, ils n'existent pas dans les comics. Ça nous évite de nous stresser.

Quel est votre personnage préféré de l'univers The Walking Dead ?

Aliyah Royale : Negan est mon préféré ! Ce que j'aime, c'est quand on se demande si un personnage est gentil ou méchant, si les circonstances peuvent d'une certaine façon te forcer à faire des choses mauvaises. C'est aussi le cas pour Elizabeth jouée par Julia Ormond dans World Beyond. Negan et Elizabeth en sont l'exemple parfait. On ne sait pas s'ils font ça pour le bien de tous ou juste car ils ont envie de le faire.

Hal Cumpston : J'adore Daryl. C'est difficile de ne pas l'aimer, le soutenir. Même si au début, il est un peu chelou, on finit par l'adorer !

Propos recueillis par Aubéry Mallet lors d'une table ronde avec des médias internationaux.