The Walking Dead World Beyond : quelles différences entre la série originale et le spin-off ? (ITW)

Qui sont vos personnages au début de la série ?

Nico Tortorella : Felix est un trentenaire très loyal, très attaché aux règles qui vit dans la communauté. Il fait partie de la sécurité mais il fait aussi beaucoup d'autres choses : il donne des cours, il étudie les rôdeurs, il met les gens en prison ! Il a beaucoup de rôles. Au fur et à mesure de la saison 1, on va le voir évoluer. Je pense que c'est le cas pour tous les personnages de la série. On explore la question : "Qu'est ce que cela signifie de vivre dans cette communauté et de se sentir en sécurité puis de se retrouver dehors et de découvrir qui on est vraiment ?".

Annet Mahendru : Huck est arrivée dans ce havre de paix, elle travaille à fond pour faire partie d'un monde meilleur, pour aider à construire cette civilisation. Elle est très reconnaissante d'avoir été recueillie dans cette ville où elle a eu cette opportunité. Elle était seule et elle est maintenant avec des personnes qui se soucient de leur jeunesse, veulent les éduquer. Elle veut protéger tout ça. Elle est très entraînée, auparavant, elle faisait partie de l'armée. Elle a vraiment survécu à des choses compliquées et elle a maintenant trouvé de l'espoir. Elle veut que ces jeunes voient le côté positif et qu'ils vivent une expérience de ce qu'est vraiment le monde, comprendre ce qu'il se passe et ne pas juste rester en sécurité.

Jouer dans la série, un "rêve devenu réalité"

Comment avez-vous construit votre personnage ?

Annet Mahendru : Nous nous sommes beaucoup entraînés physiquement, nous avons travaillé ensemble, appris à utiliser les nouvelles armes qui ont été créés pour la série. Au fur et à mesure, ton corps s'habitue. C'était cool de se mettre physiquement dans la peau du personnage, on ne réfléchit pas vraiment dans ces moments-là. Le processus créatif est différent. Pour moi, c'était très puissant de vivre ça car je bougeais comme elle.

Nico Tortorella : Ce qui est super à la télévision, c'est que les scénaristes et les acteurs ont une vraie relation dès le départ, tout n'est pas écrit. Nous avons des scénaristes géniaux qui ont créé ces personnages puis nous arrivons et nous aidons à lui donner vie. Les scénaristes peuvent ensuite écrire pour l'acteur, c'est une vraie symbiose. Ça n'arrive pas nécessairement sur un film car tout est déjà écrit à l'avance. C'est pour ça que j'adore travailler à la télé, on fait vraiment partie du processus.

Qu'avez-vous ressenti quand vous avez été choisi pour jouer dans la série ?

Nico Tortorella : J'étais trop content ! Je voulais faire partie de cet univers depuis si longtemps, c'était mon rêve de jouer un super-héros et je considère que Felix en est un. On a peut être pas des supers pouvoirs mais en même temps si, je pense que c'est le cas de tous les êtres humains. C'était un rêve devenu réalité. Je savais à quel point cet univers et la série originale étaient énormes, il y a beaucoup de fans, c'est une série d'action, c'était vraiment un rêve.

Annet Mahendru : Pareil pour moi. J'avais dit à mon équipe que je voulais jouer un personnage un peu masculin. Huck est vraiment un garçon manqué. C'est un rôle que je n'ai jamais eu, personne ne pensait que je pouvais jouer ce genre de personnage. C'était une vraie transformation. Je connaissais cet univers et n'importe quel artiste rêverait de faire partie de ce monde. C'est une vraie famille, les acteurs des deux autres séries, je ne pensais pas que ça pouvait exister. Dans ce business, on est souvent seuls mais là, c'est une véritable famille. C'était complètement fou.

The Walking Dead : World Beyond prend plus de recul

Quelles sont les plus grandes différences entre The Walking Dead : World Beyond et les autres séries de l'univers ?

Annet Mahendru : La série débute neuf ans après l'apocalypse donc ils vivent cela depuis un moment, ils ont eu le temps de digérer tous ça, en tout cas nos deux personnages. Les adolescents ne sont jamais sortis, ils n'ont que des souvenirs de ce jour-là et de la perte de leurs parents. Ils ont sûrement un peu fait un blocage par rapport à tout ça donc, quand ils se retrouvent dehors, on verra quels effets cela va avoir sur eux, de voir comment est le monde.

Nico Tortorella : Je trouve que les deux premières séries sont plus centrées sur des petites communautés, des groupes de gens qui sont étalés à travers les Etats-Unis alors que The Walking Dead : World Beyond prend plus de recul et montre ce qui se passe. Nous suivons une génération plus jeune mais ce qui est important, c'est tout ce qu'il se passe autour et qui permettra peut-être de lier le tout.

Comment les zombies de The Walking Dead : World Beyond se démarquent-ils ?

Nico Tortorella : Dans les premières saisons de The Walking Dead, les zombies couraient ! Heureusement, dans notre série, 10 ans ont passé donc ils se sont décomposés comparé au début de la série originale. Ils vont moins vite !

Annet Mahendru : C'est incroyable les détails apportés sur les zombies dans notre série. Vous allez vraiment les voir de très près ! Ça nous arrive de les croiser en pleine pause déjeuner et les acteurs portent leurs costumes, c'est irréel. C'est phénoménal de voir ce qu'ils ont créé.

Propos recueillis par Aubéry Mallet lors d'une table ronde avec des médias internationaux.